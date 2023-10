Vozniki pozor! V četrtek od jutranjih ur na primorki pričakujte zastoje

Vozniki pozor. V četrtek med 6.15 in 16. uro bo na odseku med Postojno in Razdrtim proti Kopru promet v dolžini približno 1 kilometer potekal samo po enem prometnem pasu. Zaradi popravila vozišča bo zaprt prehitevalni pas, zato je pričakovati zastoje, so sporočili iz Dars-a.