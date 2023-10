Na primorski avtocesti proti Ljubljani vse stoji: pot se podaljša za 50 minut (FOTO)

Dars je oplo jesensko vreme konec tedna izkoristil za sanacijo vozišč na primorski in gorenjski avtocesti ob vstopu v Ljubljano. Dela potekajo pred razcepom Kozarje in na območju priključka Ljubljana Brod, posledično pa nastajajo že ves dan dolgi zastoji.

Na primorski cesti v smeri proti Ljubljani se pot podaljša za 50 minut, do pol urnih zastojev prihaja tudi ob izhodu iz Ljubljane proti Gorenjski. Občasno zapirajo šentviški predor. Obvoz je možen preko Medvod ali preko Trzina in Most proti Vodicam.

Kolona vozil pred Brezovico je dolga 10 kilometrov. Obvoz je možen po vzporedni cesti med Vrhniko in Vičem ali med Logatcem in Vičem, pišejo na prometno-informacijskem centru.

Obsežna obnovitvena dela

Danes so ob 6.30 so na primorski avtocestni vpadnici med Brezovico in razcepom Kozarje proti Ljubljani začeli z vzdrževalnimi deli, zato promet v dolžini 300 metrov poteka samo po enem prometnem pasu. Vse do 21. ure bosta namreč zaprta odstavni in vozni pas. Delavci bodo po pojasnilih Darsa izvedli nujno popravilo razpok, udarnih jam in kolesnic.

Prav tako danes med 4. in 21. uro ter v nedeljo med 4. in 19. uro pa bosta na gorenjski vpadnici na območju priključka Ljubljana Brod v smeri proti Kranju zaprta vozni oziroma pospeševalni pas. Zaradi vzdrževalnih del bo zaprt uvoz proti Kranju iz smeri Nemške ceste.

Na omrežju avtocest in hitrih cest se medtem nadaljujejo tudi druga obnovitvena dela, ki prav tako občasno povzročajo zastoje.

Na severni ljubljanski obvoznici, kjer so pred dnevi po dolgotrajni obnovi odprli odsek med Tomačevim in Zadobrovo, še naprej poteka obnova nadvoza Dunajske ceste nad hitro cesto, ki ga financirata ljubljanska občina in Dars. Trajala naj bi do novembra.