Vozniki, pozor: od sobote veljajo na naših cestah drugačna pravila

Le še dan nas loči do konca šolskega dneva, in medtem ko se na eni strani mnogi veselimo počitnic, se tisti, ki veliko časa preživijo na cestah, tega obdobja ne veselijo. V petek in soboto je pričakovati močno povečan promet, še posebej pa velja opozorilo za voznike tovornih vozil, saj se v času turistične sezone spremenijo pravila. V času turistične sezone po Sloveniji namreč velja omejitev tovornega prometa z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone tudi ob sobotah. Omejitev velja med 8. in 13. uro, na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro.

To soboto pa bo veljal prav poseben režim, saj je v soboto državni praznik, zato velja omejitev med 8. in 22. uro kakor vsako nedeljo.

Junijski dnevi so že nakazali, kakšno bo poletje na naših cestah. Pri AMZS napovedujejo, da bo padel rekord in da bo v primerjavi s predkoronskim obdobjem na cestah letos 5–10 odstotkov več vozil. Najhujše bo ob petkih in sobotah, ko bo občutno povečan promet proti Hrvaški, v smer proti Avstriji pa bo povečan ob sobotah in nedeljah.