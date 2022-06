Čaka nas poletje zastojev: poznavalci napovedujejo, da bo padel rekord

Uvod v poletno sezono že nakazuje, kakšni bodo poletni dnevi na naših cestah. Tako kot minule petke je tudi danes na cestah opaziti močno povečan promet. Najhuje je na primorski avtocesti in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga več kilometrov.

Da bo promet to poletje, še zlasti ob petkih in sobotah, občutno povečan na cestah proti Hrvaški, v obratni smeri pa ob sobotah in nedeljah, napoveduje tudi AMZS. Napovedujejo celo, da bi bilo lahko to poletje v primerjavi z rekordnim letom 2019 še bolj prometno. Promet bi lahko bil povečan za pet do deset odstotkov.

Nasveti, ki vam bodo prišli prav

»Povečano število turistov na naših cestah iz smeri Avstrije proti Hrvaški opažamo že v teh dneh, v nedeljo pa pričakujemo zelo povečan promet v obratni smeri. Še več prometa pričakujemo vse nadaljnje počitniške konce tednov,« pojasnjuje Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra. Zupančič ob tem svetuje, da se, če je le mogoče izognite potovanju proti morju v petek popoldne, ko bo promet že tako povečan zaradi popoldanske prometne konice, in v soboto med 7. in 16. uro, ko pričakujemo največ zastojev. Gost promet bo po napovedih tudi v obratni smeri, torej od Hrvaške proti Avstriji in Italiji, predvsem ob sobotah čez cel dan ter ob nedeljah dopoldan in proti poznemu popoldnevu.

Svetuje še, naj se vozniki na pot odpravijo dovolj zgodaj in se tako ognejo možnosti, da bi se na cesti ali pred mejnim prehodom znašli v zastoju. Na pot je dobro iti pripravljen in imeti dovolj vode in tudi kakšen prigrizek, če zastoji trajajo dlje časa.

Ne pozabite na reševalni pas

Ko je povečan promet, se pogosto zgodijo tudi nesreče. V teh primerih je še posebej pomembno, da vozniki vzpostavijo reševalni pas, saj vemo, da so lahko sekunde in minute odločilne, če pride do hudih poškodb. Zupančič je zato opozoril, kako pomembno je pravilno razvrščanje. »Če obstanemo v zastoju, poskrbimo za ustrezno razvrščanje, da omogočimo vzpostavitev reševalnega pasu. Na avtocesti ali hitri cesti se moramo vozniki takoj, ko opazimo, da se promet ustavlja, razvrstiti skrajno levo, če smo na prehitevalnem pasu, oziroma skrajno desno, tudi na odstavni pas, če smo na voznem pasu; ne vemo namreč, ali je zastoj nastal zgolj zaradi zgostitve prometa, zoženja cestišča in podobno, ali je njegov vzrok prometna nesreča, zato je treba v vsakem primeru vzpostaviti reševalni pas, s čimer omogočimo, če je to potrebno, prosto pot in dostop reševalcem ter intervencijskim vozilom.« Ob tem dodaja, da je lahko zapuščanje vozila, ki stoji v koloni, smrtno nevarno – avtocesta ni postajališče oziroma počivališče, kjer bi se lahko mirno sprehajali, zato naj voznik in sopotniki vozila ne zapuščajo, če to ni nujno potrebno.