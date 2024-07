Vozniki, pozor, na Gorenjskem in Koroškem se že pojavljajo močnejši nalivi

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je promet skozi predor Karavanke znova stekel.

Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani.

Ponekod na Gorenjskem in Koroškem se že pojavljajo močnejši nalivi. Voznike se opozarja, da v primeru poslabšanja vremena ročno prižgejo luči ter prilagodijo hitrost in varnostno razdaljo. Zaradi ogrožanja varnosti voznikov je ustavljanje pod viadukti in mostovi nevarno, na avtocesti pa tudi prepovedano.

Na gorenjski avtocesti je štiri kilometer dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za pot proti Kranjski Gori ali Jesenicam se priporoča uporaba izvoza Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in in Ljubljano (zamuda 20 minut), na gorenjski avtocesti med obema priključkoma za Jesenice proti Ljubljani (zamuda 15 minut), na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter na cesti Bled-Lesce.

Zaradi zastojev občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji.

Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani.

Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Predvidoma do 31. julija bo vsak dan med 7. in 16. uro zaprta cesta Kropa-Dražgoše med Jamnikom in odcepom za Podblico.

Cesta Lesce-Kamna Gorica-Lipnica bo v križišču v Lescah zaprta danes do 20. ure.

Na cesti Zgornji Čačič-Osilnica bodo do 19. ure 30-minutne popolne zapore.