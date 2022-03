Volodimir Zelenski bo popustil Vladimirju Putinu? To so njegove besede (FOTO in VIDEO)

V Sloveniji je včeraj odmevala vest, da predsednik vlade Janez Janša s premierjema Poljske Mateuszom Morawieckim in Češke Petrom Fialo odhaja v ukrajinsko prestolnico Kijev, na srečanje k Volodimirju Zelenskemu. Iz Poljske so vstopili v Ukrajino, včeraj zvečer malo pred 23. uro pa je Janša na facebooku objavil delni posnetek srečanja in ob njem zapisal: »Hvala vam, ne da samo branite vašo domovino in Evropo, ampak ker branite evropske vrednote in naš način življenja. Vaš boj je naš boj in skupaj bomo slavili.« Dodal je še ključnik Slava Ukrajini.

Danes tuji mediji poročajo, da se boji v neposredni bližini ukrajinske prestolnice stopnjujejo. O srditih bojih poročajo tudi od drugod. Pričevalci iz kraja Mariupol sporočajo, da je tam kot v peklu. Samo včeraj naj bi kraj zapustilo okoli 20.000 ljudi. Namestnik župana Mariupola Sergej Orlov je dejal, da jih agresorska letala nenehno preletavajo, uničenje po mestu pa so povzročili z več kot stotimi bombami, in to v samo enem dnevu.

Zelenski uslišal Putina?

Medtem se zdi, da se Zelenski nekoliko oddaljuje od vstopa Ukrajine v Nato (Rusija zahteva, da se odpovejo pridružitvi Natu, ni pa to edina zahteva). Po poročanju CNN je dejal: »Leta smo poslušali, kako naj bi nam bila vrata odprta (op. p., da postanejo članica Nata), zdaj pa slišimo, da ne moremo vstopiti. To je res in tega se moramo zavedati.« Iz tega mediji sklepajo, da Zelenski ne pričakuje pridružitve Natu v bližnji prihodnosti, za kar da so si prizadevali.

Pogovori z Rusijo postajajo bolj realistični, a za preboj je še vedno potreben čas, je v zadnjem video nagovoru ponoči ocenil ukrajinski predsednik Zelenski, poroča STA. »Vsi si čim prej želimo miru in zmage,« je dejal, a ob tem dodal, da so za to potrebna »prizadevanja in potrpežljivost«. Pogovori med ruskimi in ukrajinskimi predstavniki se bodo nadaljevali tudi danes.