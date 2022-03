Iz Ukrajine se je oglasil Janez Janša: Vaš boj je naš boj (FOTO)

Predsednik vlade Janez Janša se skupaj s premierjema Poljske in Češke mudi v Ukrajini. Delegacija bo obiskala Kijev, kjer se bo srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom.

Janša se je po prihodu v Ukrajino že oglasil na twitterju, kjer je v angleščini sporočil, da želijo z obiskom Ukrajini prenesti posebno sporočilo. »Ukrajina je evropska država. Vsaka pot v Ukrajino je evropska pot.« Hkrati opozarja, da so ogrožene temeljne evropske vrednote. Poudarja, da jih Evropejci v Ukrajini branijo s svojim življenjem.

Premier je dejal še, da se EU končno prebuja in spreminja in da je v podpori Ukrajini enotnejša, kot je sploh kdaj bila. Izpostavil je še, da se tudi Ukrajina lahko pohvali z evropskimi vrednotami. »Hvala, ker ne branite le svoje domovine in Evrope kot ozemlja, temveč branite samo jedro evropskih vrednot in naš način življenja. Vaš boj je naš boj in skupaj bomo zmagali.«