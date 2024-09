»Volkovi so se razširili že na polovico Slovenije, treba bo ukrepati«

V Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) ministrstvo za naravne vire in prostor pozivajo k takojšnjemu in odločnejšemu ukrepanju pri upravljanju populacije volka, saj so napadi volkov po njihovem mnenju prepogosti in kmetom povzročajo veliko škodo. Kot najbolj problematično so izpostavili širjenje volkov v Alpah.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost opozorili v zbornici, so se volkovi razširili že na polovico Slovenije. »Če ne bo takojšnjih ukrepov, se bodo razširili po vsej državi. V Italiji in Grčiji že redno zahajajo v mesta, kjer za hrano napadajo tudi pse in domače mačke,« so zapisali.

Prakse upravljanja populacije volka so po njihovem mnenju preveč razdrobljene in neučinkovite. »Ministrstvo za naravne vire in prostor naj v prvi vrsti spremeni smernice za izdajo odločb o odstrelu. Kmetje nikakor ne smejo čakati devet napadov volkov, preden se ukrepa, kot je to trenutno določeno v smernicah,« so pozvali.

Najbolj problematično je širjenje volkov v Alpah

Najbolj problematično je širjenje volkov v Alpah, kjer ograjevanje pašnikov zaradi obiskovalcev, razgibanosti terena, slabe dostopnosti in skalnatega terena ni mogoče.

»Napad volka na Gorenjskem se je zgodil na pašniku 50 metrov od stanovanjske hiše, ki ga varuje električna ograda, vsakodnevno ga nadzoruje tudi lastnik. Ministrstvo za naravne vire in prostor zato pozivamo, da spoštuje uredbo o ekološko pomembnih območjih, ki določa osrednje območje velikih zveri in posredno določa, da alpski prostor zaradi neprimernosti habitata ob gosti poseljenosti ni primeren za redno prisotnost večjega števila volkov,« so navedli.

Planinska paša je slovenska nesnovna kulturna dediščina, tako Slovencem kot turistom so planine in visokogorski pašniki izjemno pomembni, so dodali. »Kmetje in širša javnost želimo ta prostor in kulturno dediščino ohraniti. Tega pa ne bomo zmogli ob naraščajočem številu problematičnih volkov v alpskem prostoru,« so prepričani.

Pokol ovac v Spodnjo Dobravi. FOTO: Polona Špendov

Novo opozorilo KGZS prihaja po napadu volka v noči na petek na Spodnji Dobravi pri Kropi v občini Radovljica. Volk je tam pokončal oziroma huje poškodoval 15 ovc in jagnjet na pašniku, zaščitenem z električno ogrado. Zavod za gozdove je izdal dovoljenje za odstrel enega volka na tej lokaciji v roku 10 dni. Kot so za STA danes pojasnili v Lovski družini Kropa, pri tem še niso bili uspešni.