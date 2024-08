Pri Kropi udaril volk: živali močno poškodovane ali celo pojedene po delih telesa

Na Spodnji Dobravi pri Kropi v občini Radovljica je volk v noči na petek pokončal oz. huje poškodoval 15 ovc in jagnjet na pašniku, zaščitenem z električno ogrado. Kraj pokola so si že ogledali pristojni iz zavoda za gozdove in izdali dovoljenje za odstrel enega volka na tej lokaciji v roku 10 dni, so pojasnili v Lovski družini Kropa.

Živali močno poškodovane ali celo pojedene po delih telesa

Napad se je zgodil na pašniku 50 metrov od stanovanjske hiše, ki ga varuje električna ograda, vsakodnevno pa ga nadzoruje tudi lastnik. Volk je napadel skupno 15 živali, od tega pet ovc in 10 jagnjet. Izmed najdenih živali je nekaj takšnih, ki jih je volk pokončal, nekaj pa je takšnih, ki zaradi hujših poškodb ne bodo preživele. Vse živali so bile močno poškodovane ali celo pojedene po delih telesa, je pojasnil Andrej Varl iz Lovske družine Kropa.

Po njegovih besedah so v petek ogled na terenu že opravili tudi pristojni iz republiškega zavoda za gozdove, v lovski družini pa ocenjujejo, da je pokol posledica več kot enega volka.

Od pristojnih so prijeli pooblastilo za odstrel enega volka na tej lokaciji, in sicer v roku 10 dni, a za zdaj pri tem še niso bili uspešni, je povedal Varl.

V lovski družini tako vsem okoliškim rejcem, ki so po Varlovih besedah zaradi nedavnega pokola v skrbeh tudi za svojo drobnico, svetujejo, da živali pasejo zgolj podnevi, ponoči pa jih zaprejo v hlev.