Volk na Rakitni požrl dva psička (FOTO)

Iz Lovske družine Rakitna nas je njen starešina Marjan Šivic obvestil o nenavadnem, a zelo nevarnem dogajanju na območju istoimenske vasi. Volk je namreč v enem dnevu skoraj izpod nog lastnikov odnesel in pokončal dva manjša psa. In to tako rekoč sredi naselja! Kraj, kjer je bil napaden Odi. Foto: Osebni arhiv Šivic je povedal, da se je prvi napad zgodil 18. junija sredi belega dne. V bližini mladinskega zdravilišča za otroke je volk pritekel iz gozda in se vsega pet metrov od sprehajalca lotil njegovega manjšega psa. Lastnik je bil tako šokiran, da ni mogel niti zakričati, kaj šele pomagati n...