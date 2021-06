Vladne seje danes ne bo, vsi ukrepi še naprej v veljavi?

Seja vlade o epidemioloških razmerah in morebitnih spremembah ukrepov za danes ni predvidena, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. V tem tednu bo ena seja vlade, in sicer v četrtek, poroča STA.



Trenutno 14-dnevna pojavnost za Slovenijo znaša 168 na sto tisoč prebivalcev (brez podatkov za torek) in smo v zeleni fazi. A na ravni Evropske unije smo še vedno precej daleč od zelene faze. Da bi nas obarvali zeleno, bi morala incidenca upasti na 25 ali manj, pozitivnih testov pa bi moralo biti manj kot štiri odstotke (včeraj je znašal delež pozitivnih testov 7,2 odstotka).

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: