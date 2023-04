Vlada sprejela prvi ukrep: jutri bodo zamrznili cene (VIDEO)

Vlada je na današnji seji obravnavala zamrznitev cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot je v sredo napovedal predsednik vlade Robert Golob. Naredili so prvi korak k zamrznitvi cen premij dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Ceno so postavili pri 35,67 evra. S prvim septembrom pa bosta začela veljati nov sistem in nova cena.

»Zgornja meja je postavljena pri trenutno najvišji ceni 35,67 evra.« Danijel Bešič Loredan je dejal, da je dopolnilno zavarovanje v javnem interesu, zato so sprejeli tak ukrep. Pravi, da je od 1. maja najvišja cena premije 35,67 evra in čez to mejo ne bo mogoče iti. Ta ukrep bo veljal, dokler ne bo spremenjen sistem oziroma največ eno leto. »Zdravstveni sistem se draži, a je za vlado nesprejemljivo, da se cene spreminjajo. Danes smo sprejeli prvo uredbo, jutri bo sprejeta druga.«

»Vlada je danes sprejela pravni temelj za ta ukrep, jutri pa bodo z uredbo vlade zamrznili ceno,« je pojasnil minister. Dodatno je pojasnil, da do spremembe ostaja vse enako, razen da je postavljena najvišja cena.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer pa je povedal, da je vlada podaljšala regulacijo zamejitev cen zemeljskega plina. Gospodinjstva, mali odjemalci, mala in srednja podjetja bodo elektriko in zemeljski plin plačevali po nižjih cenah, kot če tega ukrepa ne bi bilo. Ukrep velja do konca koledarskega leta.

Ne bo podražitev

Zamrznitev cen pomeni, da komercialne zavarovalnice ne bodo mogle podražiti premij. Zavarovalnica Generali je namreč napovedala, da bo podražila premije s 35 na 45 evrov na mesec. Podražitvi naj bi sledili tudi drugi dve največji zavarovalnici, Vzajemna in Triglav zdravje. Ob napovedanih podražitvah so poslanci koalicije v državni zbor vložili novelo zakona, ki prenaša dodatno zavarovanje na ZZZS.