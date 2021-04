Vlada ni prevzela pošte s STA

Dokumentacija, ki jo je vodstvo STA v četrtek poslalo na vlado, je bila danes poslana nazaj na sedež agencije. Kaj je razlog za to, ni jasno, saj je vodstvo agencije zavrnilo sprejem pošiljke in jo je kurir odnesel nazaj pošiljatelju, torej vladi. STA se je na kabinet predsednika vlade obrnil tudi z novinarskim vprašanjem o tem, pojasnila še čaka.



Medtem se je na prošnjo za odziv na dejstvo, da je STA vladi dostavil dokumentacijo, in vprašanje, ali bo financiranje javne službe, ki jo opravlja agencija, zdaj znova vzpostavljeno, odzval vladni urad za komuniciranje (Ukom). Zapisal je, da »dokumentacije še ni prejel«.



Vodstvo STA je v četrtek dokumentacijo dostavilo vladi oziroma njenemu predsedniku. Vlada je glede na zakon o gospodarskih družbah namreč edina, ki ima družbeniške pravice in s tem glede na pravna mnenja, ki jih je pridobil STA, tudi pravico do dostopa do dokumentov, ki jih je sicer od STA že lani zahteval Ukom.



Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v četrtek ob robu srečanja z evropsko komisarko Ylvo Johansson napovedal, da bodo dokumentacijo pregledali, in dodal, da sam ne vidi nobenih zadržkov, da se pogodba o financiranju v letošnjem letu ne bi podpisala in da se financiranje STA nadaljuje. Komisarka pa je izrazila upanje, da se bodo lahko »te težave rešile pred predsedovanjem Slovenije EU«.



Vodstvo agencije je ob predaji dokumentacije pojasnilo, da sama vlada sicer ni zahtevala dokumentacije na način, ki bi bil formalnopravno ustrezen, a so kot zahtevo vzeli javno izražena stališča predstavnikov vlade, da je predložitev dokumentacije pogoj za financiranje javne službe STA, ki letos ne poteka.



Zakonodaja sicer določa, da je ustanovitelj dolžan financirati javno službo STA v skladu s poslovnim načrtom družbe. Kot je dejal direktor STA Bojan Veselinovič, so se za tako potezo odločili, ker želijo preprečiti propad agencije, izgubo okoli 100 delovnih mest in škodo, ki bi z ugasnitvijo agencije nastala pri obveščanju javnosti ter škodovala ugledu države na pragu njene 30-letnice.

