Visok letni poračun kmalu stvar preteklosti?

Investicija v sončno elektrarno je dolgoročna naložba, ki prinaša številne finančne in okoljske koristi. Analiza vračilne dobe kaže, da je povprečna vračilna doba za sončno elektrarno GEN-I Sonce s subvencijo Borzena in GEN-I modelom z odkupi viškov približno osem let, za sončno elektrarno s hranilnikom pa enajst let. To pomeni, da se naložba povrne v sorazmerno kratkem času, medtem ko je pričakovana življenjska doba sončnih elektrarn kar trideset let, tako da je obdobje vračanja investicije le majhen del njene celotne življenjske dobe.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je GEN-I Sonce