Virtualno bodo stiskali grozdje

Martinovanje je v mestu sejmov in penine že od nekdaj prav posebno doživetje. Tudi letos, ko bo na sporedu že njegova 29. izvedba, se bodo mnogi domačini in gostje, še zlasti pa ljubitelji dobre kapljice, kulinarike in zabave, družno poklonili tej bogati vinski tradiciji in dediščini radgonskega območja.

Tradicionalno martinovanje v Gornji Radgoni bo jutri, 9. novembra 2024, in sicer na Kerenčičevi ulici, še natančneje, v neposredni bližini reke Mure ter mejnega prehoda. Dogodek bo potekal med 12. in 20. uro.

V Gornji Radgoni bo martinovanje potekalo ob zvokih domačega ansambla.

»Da, tudi tokrat smo pripravili nadvse pester kulturno-zabavni program s krstom mošta!«

Zabava in pohod

»Da, tudi tokrat smo pripravili nadvse pester kulturno-zabavni program s krstom mošta, stojnicami, bogato vinsko-kulinarično ponudbo, nastopi Pihalnega orkestra Gornja Radgona, Folklornega društva Gornja Radgona, Tamburaške skupine KD Peter Dajnko, nasmejali se bomo lahko tudi skečem Turističnega društva Negova - Spodnji Ivanjci.

V muzeju Špital bodo lahko obiskovalci prisluhnili viničarski zgodbi in si ogledali, kakšne pripomočke so v vinogradništvu uporabljali naši predniki, za zabavo pa se bodo lahko pomerili celo v virtualnem obiranju in stiskanju grozdja. Kot se ob tovrstnem prazniku spodobi, bodo za vodeni ogled odprte tudi kleti na Jurkovičevi ulici, kjer hranimo to našo radgonsko zlatnino in srebrnino, kot je nekoč že zapisal pesnik Manko Golar,« sporočajo iz Kultproturja in dodajajo, da bo za sproščeno druženje ob sezonski kulinariki poskrbela tudi odlična slovenska glasbena skupina Ansambel Opoj. Mimogrede, ta je pred mesecem dni prejel posebno priznanje radgonske županje Urške Mauko Tuš.

12 kilometrov bo dolg nedeljski pohod.

Omenjeno osrednje martinovanje bo spremljal še en dogodek, gre za Martinov pohod po radgonskih gričih, in sicer v nedeljo, 10. novembra! »Ob 9. uri se bomo zbrali na Trgu svobode v Gornji Radgoni (na ploščadi pred knjižnico). Pohod pa bo šel v smeri Gornja Radgona–Piramida–Hercegovščak–Lomanoše–Plitvički Vrh–Police–Gornja Radgona. Pohod, ki ga vodijo vodniki Planinskega društva Gornja Radgona, bo dolg 12 kilometrov,« še poudarjajo pri zavodu Kultprotur.