VIDEO: Mladi, nastavite roke

Daruj energijo za življenje je krvodajalska iniciativa družbe Petrol, Zavoda RS za transfuzijsko medicino in Rdečega križa Slovenije, s katero spodbuja krvodajalstvo in ozavešča javnost o pomenu darovanja krvi v Sloveniji. To je le eden od številnih družbenokoristnih projektov Petrola, s katerimi izkazujejo svojo empatijo in srčnost do celotne družbe.

»Vsaka država ima nalogo, da poskrbi za svoje bolnike z nemoteno preskrbo s krvjo. V Sloveniji zato že 70 let skrbimo, da je krvodajalcev dovolj in da lahko zdravstvo ter zdravstvene dejavnosti nemoteno delujejo,« o pomenu krvodajalstva v uvodu pove Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med., iz Zavoda RS za transfuzijsko medicino. To pomembno poslanstvo so že pred 13 leti prepoznali v družbi Petrol, kjer so pod okriljem skupne iniciative Daruj energijo za življenje aktivno pristopili k podpori krvodajalstvu.

Družba Petrol je namreč z različnimi projekti močno vpeta v številne družbenokoristne dejavnosti, s katerimi želi pomagati naši okolici. Bo že držalo, da je širši javnosti znana predvsem po svojih bencinskih servisih, vendar je njen prispevek veliko širši.

In ko boste naslednjič zapeljali na bencinski servis, natočili poln rezervoar, si kupili sendvič ali kavo Na poti, imejte v mislih, da je Petrolova zgodba veliko širša. Z veliko srčnostjo so podprli tudi krvodajalstvo v Sloveniji. Že od leta 2011 združujejo moči z Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in Rdečim križem Slovenije. Javnost obveščajo o pomembnosti krvodajalstva in spodbujajo ljudi, da postanejo in ostanejo redni krvodajalci. Tudi prek njihove aplikacije in spletne strani daruj-kri.si.

Aleš je že 23-krat daroval kri. Postanite tudi vi del te srčne družine. FOTO: Črt Piksi

Družina, ki združuje 60.000 srčnih ljudi

»Pred leti sem se odločil postati krvodajalec in danes darujem že 23.,« pove Aleš Mrzel, ki dela v prodaji energije in rešitev končnim kupcem v Petrolovem Energetskem centru. V krvodajalstvu vidi prav posebno poslanstvo. Začel je čisto po naključju, ko ga je prepričal prijatelj. »Od takrat redno darujem, takoj sem premagal tudi strah pred iglami,« ponosno pove.

To je le ena od več tisoč zgodb, ki jo pišejo srčni krvodajalci, ki že 70 let nesebično iztegujejo roko in darujejo energijo za življenje.

»Krvodajalci, ta velika družina srčnih ljudi, se združujejo po vsej Sloveniji in darujejo kri v transfuzijskih ustanovah. Skupaj z Rdečim križem Slovenije in njegovimi 56 območnimi združenji ​skrbimo za to, da je krvi za vsakega bolnika vedno dovolj. V tej veliki družini se združuje kar 60.000 ljudi,« stanje na področju krvodajalstva v Sloveniji oriše Polonca Mali. Kar je najbolj spodbudno, je dejstvo, da se v to družino vključujejo tudi mlajše generacije. »Vsako leto pridobimo kar 10 ali več odstotkov mladih, to so tisti, ki bodo nadomestili krvodajalce, ki se bodo tako imenovano krvodajalsko upokojili. In mladi, na vas svet stoji, tudi krvodajalski.«

Da je krvodajalska družina v Sloveniji vedno večja, ima zasluge tudi tesno sodelovanje med Zavodom RS za transfuzijsko medicino, družbo Petrol in Rdečim križem Slovenije. Skupaj so za promocijo krvodajalstva razvili nove pristope in poskrbeli za uravnavanje zaloge krvi. Ključen del te strategije je tudi razvoj zelo uspešne platforme Daruj kri. »V vseh teh letih smo pridobili veliko novih krvodajalcev, spodbujamo mlade, naj se pridružijo tej veliki družini srčnih ljudi, predvsem pa smo spodbudili, da lahko krvodajalstvo prodre v vsak dom in seveda tudi v vse socialne medije. Tako je bila ob začetku akcij in kampanje ustanovljena platforma Daruj kri, ki danes na modernih principih prek Facebooka, Instagrama pa tudi TikToka privablja predvsem mlade.« Takšno sodelovanje je torej obrodilo sadove in pripeljalo do velikih dosežkov, koristnih za celotno družbo.

»Pridružite se tej veliki družini srčnih ljudi, da bodo življenja bolnikov tekla naprej.«

"Moramo se zavedati, da če ne bo krvodajalcev, bomo težko zdravili tiste, ki to kri potrebujejo." FOTO: Črt Piksi

Kako postati krvodajalec

Krvodajalstvo je ena najplemenitejših oblik solidarnosti, je brezplačna in anonimna. »Vsak, ko doseže polnoletnost, 18 let, se lahko prostovoljno odloči, da bo nekomu pomagal, da bo življenje bolnika teklo naprej.«

Kdor razmišlja o darovanju krvi, lahko na spletnih straneh www.daruj-kri.si in www.ztm.si spremlja zaloge krvi, pridobi vse potrebne podatke o darovanju krvi in o številnih krvodajalskih akcijah ter se vpiše v spletno bazo.

To, da se na akcije odzivajo tudi mladi, je prava pot, saj se napoveduje, da se bo ta krog solidarnosti nadaljeval tudi v prihodnosti. »Zelo smo veseli, kadar vidimo, da mladi prihajajo na krvodajalske akcije, ki potekajo vsak dan v tednu po velikih mestih po Sloveniji. Vemo, da je bila v času covida udeležba mladih nekoliko slabša, vendar to ne pomeni, da niso vedeli, da ima solidarnost, krvodajalstvo, poseben pomen. Zato se zdaj vračajo in omogočajo, da nemotena preskrba s krvjo teče naprej,« je optimistična Polonca Mali.

Slovenija se sicer lahko pohvali, da je oskrba s krvjo nemotena, vendar naša sogovornica opozarja: »Moramo se zavedati, da če ne bo krvodajalcev, če bodo odvzemni stoli prazni, če ne bo kdo nastavil roke in si ne bo vzel časa za to, da bi daroval pol litra krvi, bomo težko zdravili tiste, ki to kri potrebujejo.« Zato poziv: »Pozivam mlade ljudi, naj se pridružijo tej veliki družini, da postane še večja. To je plemenito dejanje in tudi srčno. To je tudi moj namen, da vrnem nekaj družbi, pomagam.«

Ali kot pravi Aleš Mrzel: »Darujte energijo za življenje, saj življenje z nami teče naprej.«

»Darujte energijo za življenje, saj življenje z nami teče naprej.« FOTO: Črt Piksi

Daruj energijo za življenje kot promotor krvodajalstva

V Sloveniji daruje več kot 5 % prebivalcev, vsak delovni dan od 350 do 400 krvodajalcev, s tem zadovoljimo dnevne potrebe zdravstva po krvi. (Vir: Življenje teče, jubilejna publikacija ob 70-letnici transfuzijske dejavnosti v Sloveniji.) To je dosežek, za katerega je zaslužna tudi Petrolova iniciativa, saj tudi s pomočjo akcije Daruj energijo za življenje vsako leto pridobijo približno 10.000 novih krvodajalcev.

K takšnemu uspehu sta pripomogli tudi spletna stran www.daruj-kri.si in aplikacija Lahko darujem?, s katero lahko hitro in zanesljivo preverite, ali ustrezate pogojem za darovanje krvi.

Od začetka projekta leta 2011 pa do danes se je družini krvodajalcev pridružilo več kot 100.000 krvodajalcev!

Družba Petrol je svoj projekt močno razširila tudi na družbenih omrežjih – na Facebooku, Instagramu, od leta 2022 pa tudi na TikToku.

Za družbeno odgovorno akcijo Daruj energijo za življenje so prejeli nacionalno strokovno nagrado prizma 2011, ki jo podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi za odličnost izvedenih komunikacijskih programov, in sicer v kategoriji celovitih družbenih akcij v javnem – neprofitnem sektorju.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol