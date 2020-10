Veste, kako ravnati, če ste pozitivni ali pa ste bili v stiku z okuženim?

Kaos na meji: jezno hupanje, prihitel rešilec, oni pa si privoščijo to neumnost (VIDEO + FOTO)

V petek zvečer se je na mejnem prehodu Obrežje začela nabirati dolga kolona tistih, ki so hoteli na Hrvaško. Kolona je bila dolga tudi sedem kilometrov, nekateri pa so na prehod meje čakali pet ur. Ob tem pa so se nekateri, kot se to še vedno prepogosto dogaja, zapuščali svoje avtomobile in se sprehajali po