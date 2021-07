Veste, kaj narediti, če vas ugrizne kača?

Navadni gad. FOTO: Kačofon

Modras in pri nas redkejši laški gad lahko sobivata. FOTO: Kačofon

Poleti je ob pogostejšem zadrževanju v naravi in obiskovanju gora večja možnost za stik človeka s kačo. Če nas ta preseneti, je povsem običajno, da se je ustrašimo, a je pomembno, da se pri tem počasi in mirno odmaknemo. Ob morebitnem ugrizu pa moramo rano očistiti, sterilno obvezati in hladiti z obkladki.V Sloveniji živi 11 vrst kač, od katerih so tri strupene. To so modras, navadni gad in laški gad, ki je zelo redek in razširjen predvsem na meji z Italijo, je navedla pedagoška vodja in biologinja v ljubljanskem živalskem vrtu. Najpogostejši so sicer ugrizi modrasa, ugrizi gada pa so redkejši, ker ta vrsta kač živi v bolj goratih predelih Slovenije.Ob ugrizu ud imobiliziramo, to lahko storimo tudi z vejo ali s pohodno palico, pri tem pa naj ud leži niže od srca. Zastrupljenec ne sme uživati alkoholnih pijač. Preveze uda nad ugrizom, križnega reza, izsesavanja strupa in izžiganja rane ne delamo, ampak za pomoč pokličemo na številko 112. Ob zastrupitvi v gorah in na nedostopnem predelu nam lahko pri reševanju pomagajo tudi gorski reševalci s helikopterjem, je pojasnil vodja centra za klinično toksikologijo in farmakologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) LjubljanaV centru za zastrupitve UKC Ljubljana zaradi ugriza kače v zadnjih petih letih sprejmejo povprečno od 10 do 15 ljudi letno, je pojasnil Brvar. Letos so obravnavali pet takšnih primerov, pri tem pa je šlo za ugriz modrasa. Trije zastrupljenci so ob zdravljenju potrebovali tudi protistrup, tega sicer uporabijo v bolnišnici, če se oteklina razširi po okončini prek večjega sklepa, na primer komolca, ali če se pojavijo sistemski znaki zastrupitve, kot je na primer hipotenzija.Kot je ob tem opozoril Brvar, poškodovanci kače v nekaterih primerih niti ne opazijo, ker na primer položijo roko v luknjo v kamnitem zidu. Za kače v Sloveniji sicer velja, da lahko strupene prepoznamo po tem, da so krajše in debelejše, nestrupene pa daljše in tanjše, pa je pojasnila Furlanova.Kače so sicer plahe živali, ki se izognejo konfliktu, kjer koli je to mogoče. »Še posebej se potrudijo izogniti ljudem, zato jih v naravnem okolju le redko srečamo, kadar pa jih, se jim zlahka ognemo. Večinoma so kače veliko manjše od nas in zelo ranljive. V mislih imejmo, da se kače nas bojijo veliko bolj kot mi njih,« je navedla Furlanova. Kače ob srečanju s človekom večinoma uporabljajo različne tehnike obrambe. Lahko se delajo mrtve, se zvijejo v tesno kroglico ali se prikrijejo v okolju. Če pa se še vedno počutijo ogrožene, se branijo z grizenjem, je dodala.