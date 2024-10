Turistično društvo Suha krajina je skupaj s Kulturnim društvom Dvor počastilo spomin na velikega filologa in prevajalca, in sicer s pohodom po poti dr. Frana Bradača od Žužemberka do njegove rojstne hiše na Jami, kjer so najmlajši člani KD Dvor s Tjašo Primc na klaviaturah pripravili kratek kulturni program. Življenje in delo suhokranjskega rojaka, utemeljitelja klasične filologije na Slovenskem, je predstavila Brigita Lavrič, Vlado Kostevc pa je ob Dnevih dediščine kulturnih poti, mreženja in povezav poudaril bogastvo kulturne dediščine v kraju. Spomin na filologa in prevajalca so počastili ...