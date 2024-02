Krizni sestanek v SD? Nemec naj bi omenil celo možnost odstopa celotnega vodstva stranke

Tekom dne se je sestal kolegij predsednice SD Tanje Fajon, na katerem je bilo govora o aktualnih zadevah stranke in vsebinskih vprašanjih, ki bodo v DZ in na vladi v prihodnjem tednu, so sporočili iz SD. Stranko sicer zadnje dni najbolj zaposluje afera o domnevno spornem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani.

Afera je izbruhnila minuli mesec, ko je prišla na dan domnevno sporna poraba javnih sredstev za nakup stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, za katero je ministrstvo za pravosodje odštelo 7,7 milijona evrov.

Pogodbo o nakupu je podpisala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, zaradi česar jo je predsedstvo SD v ponedeljek pozvalo k odstopu.

Švarc Pipan sicer sprejema objektivno odgovornost, a na položaju vztraja vsaj do razjasnitve okoliščin posla, pri katerem je bila, kot pravi, zavedena. Ob tem je očitke usmerila tudi v nekatere člane SD. Opozorila je na vpletanje generalnega sekretarja SD Klemna Žiberta v posel in prirejanje dokumentacije uradnikov ministrstva.

Krizni sestanek v SD?

V SD so k predlogu za razrešitev ministrice pozvali tudi premierja Roberta Goloba, ki pa pravi, da mora pred odločitvijo o njeni politični usodi glede na hude očitke prejeti več informacij.

A tudi SD vztrajajo pri svojem pozivu. Če jim predsednik vlade ne bo sledil, se bodo po besedah predsednice SD Tanje Fajon v koaliciji morali pogovoriti »o zaupanju«.

Matjaž Nemec, politik SD. FOTO: Voranc Vogel

Po današnjih neuradnih informacijah spletnega portala N1 v SD vse bolj vre, danes pa naj bi imeli krizni sestanek. Na kolegiju naj bi preigravali več različnih možnih scenarijev, a naj ne bi sprejeli nobenih odločitev.

Evropski poslanec iz vrst SD Matjaž Nemec naj bi omenil celo možnost odstopa celotnega vodstva stranke, a naj se preostali s tem ne bi strinjali.