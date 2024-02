Janša stopnjuje politično krizo v koaliciji: omenja še eno interpelacijo

Pred ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan je zaradi afere pri nakupu sodne stavbe na Litijski še interpelacija, ki jo je vložila SDS, a glede na dogajanje je vprašanje, ali bo ministrica interpelacijo tudi dokončala. Danes naj bi bila znana dokončna odločitev o njeni politični usodi, ko se bo premier Rober Golob menda še enkrat srečal z njo.

Predsedstvo SD sicer vztraja, da bi morala ministrica odstopiti, ta pa sicer objektivno odgovornost sprejema in očitke usmerja tudi v nekatere člane SD, predvsem vpletanje generalnega sekretarja SD Klemna Žiberta v posel in prirejanje dokumentacije uradnikov ministrstva.

NPU je po poročanju Radia Slovenija neuradno razširil preiskavo spornega nakupa stavbe na Litijski tudi na finančno ministrstvo, ki ga vodi Klemen Boštjančič, sicer tudi podpredsednik vlade. Ministrica Dominika Švarc Pipan, Boštjančič in njuni sekretarji so se o poslu namreč pogovarjali decembra in ga isti mesec tudi izpeljali.

Janša: Čas za interpelacijo vlade

Predsednik SDS Janez Janša je v nedeljo na družbenem omrežju X zapisal, da je po vsem videnem morda čas tudi za interpelacijo vlade. Kot piše, je nemogoče, da predsednica stranke (Tanja Fajon) ne bi vedela za tak projekt. »Omrežje SD pod taktirko generalisima Žiberta organizira super drag nakup Litijske. /.../ Zagotovo vse požegna tudi Tanja Fajon. Nemogoče, da predsednica stranke ne bi vedela za tak projekt.«

Prav tako je za projekt po Janševem mnenju vedel Boštjančič in Golob.

»Dominika Švarc Pipan obljubi, da bo na ministrstvu za finance zagotovila dodaten denar in to tudi izpelje. Iz državne rezerve. V nobeni vladi RS to ni mogoče brez predhodne zelene luči ministra za finance in predsednika vlade. Ob tem sta oba zagotovo vedela, da država sploh ni opravila svoje cenitve. To je namreč poleg cene vedno prvo vprašanje vsakega premierja ob takih predlogih.«