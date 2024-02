Tanja Fajon stopila pred kamere, z Golobom tudi o nadaljnjem sodelovanju v vladi

V politiki se nadaljuje burno dogajanje po aferi s preplačano sodno stavbo na Litijski. Iz stranke SD je odstopil generalni sekretar stranke Klemen Žibert, medtem ko so v stranki SD ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan podporo že odrekli in predsednika vlade Roberta Golob večkrat pozvali, naj predlaga njeno razrešitev. Vre tudi med članki SD, nekateri pa zahtevajo odstop vodstva.

Nocoj se bo srečala z Golobom: bo SD še v koaliciji?

Predsednica SD Tanja Fajon se je za nekaj dni zavila v molk, a je ob 14. uri javnost seznanila z vsem, kar se dogaja v stranki SD in o čem se bo nocoj skupaj z Matjažem Hanom pogovarjala z Golobom.

Na nocojšnjem sestanku z Golobom upa na iskren pogovor in tja gre s pričakovanji, da »se da s koalicijo delati naprej«. »Zanima me, ali smo se s koalicijo sposobni iskreno in spoštljivo ravnati naprej«.

Na srečanju je tako pričakovati razprave o nadaljnjem sodelovanju v koaliciji in razčiščevanje o vlogi stranke pri omenjenem poslu.

Na vprašanje, ali je njena ocena, da bo vlada končala mandat? »Želim si, da da. Iskreno sem verjela, da ni politične alternative. Pozablja se, da je vlada naredila tudi dobre rezultate, poudarja pa se slabe. Omenila je energetsko draginjo, poplave … /.../ Nocoj imamo sestanek in imam vprašanja tudi jaz in bomo počakali«.

Stranka je pod velikim pritiskom, Fajonova ne pristaja na blatenje njenih članov

»Stranka SD je pod velikim pritiskom vse od negospodarnega nakupa sodne palače. Ta nakup terja vrsto odgovorov, ki si jih tudi sama želim. Tisti, ki so bili politično ali krivdno vpleteni, bodo odgovarjali,« je dejala.

Poudarila je, da ne bo dovolila, »da kdorkoli blati člane stranke SD« in da se posplošuje, da je SD koruptivna stranka. Dodala je, da »stranka ni v dobri kondiciji«, a se bodo o vsem iskreno pogovorili.

Klemnu Žibertu, ki je nepreklicno odstopil z mesta generalnega sekretarja stranke, se je zahvalila.

Fajonova je na novinarski konferenci dejala, da je sinoči od Goloba prejela sporočilo, da je sprejel odstop ministrice Švarc Pipanove, ki naj bi iz vlade izstopila v tednu dni.

Predsedstvo SD je danes zaključilo tudi dopisno sejo, po kateri je v ponedeljek pričakovati sklic konference SD, najvišjega organa stranke med dvema kongresoma. V ponedeljek bo tudi jasno, kakšna prihodnost čaka stranko SD.