Več neželenih učinkov po drugem odmerku cepiva

Zakaj sploh cepimo?

»S cepivom, tj. neškodljivimi delčki mikroorganizmov, si v telesu preventivno razmnožimo spominske obrambne celice – limfocite, ki bi jih sicer naš imunski sistem razmnožil šele ob prebolevanju bolezni. S cepljenjem si tako 'prihranimo' prvo prebolevanje okužbe in pridobimo imunsko zaščito, kot bi jo nam sicer pustila bolezen – brez težav, tveganj in posledic, ki jih bolezen prinaša,« piše Alojz Ihan.

Do sedaj znani neželeni učinki po cepljenju proti novemu koronavirusu. FOTO: NIJZ

Trenutni znani stranski učinki so:



»Smrtni primeri niso povezani s cepljenjem«

»Trenutna cepiva kažejo zelo visoko stopnjo zaščite, vsa, ki so pri nas na voljo, in tista, ki prihajajo. Morda le v nekaterih populacijah ob cepljenjih ni zaščita tako velika,« pravi predstojnica infekcijske klinikeSo pa vsa cepiva, ki se uporabljajo, varna in učinkovita, saj jih je potrdila Evropska agencija za zdravila, kjer so postopki garancija, da so cepiva narejena po znanstveno utemeljenih protokolih (učinkovita, zaščitna in varna).V Sloveniji poteka cepljenje po strogo načrtovani strategiji, kjer so prvi na vrsti starejši ljudje ter zdravstveni delavci. V začetku februarja slednji prejemajo že drugi odmerek (za popolno zaščito so potrebni trije). Lejko Zupančeva je v oddaji 24ur dejala, da je pri drugem odmerku nekoliko drugačen odziv telesa: »Sedaj ko se cepijo z drugim odmerkom, je nekaj več stranskih učinkov: v obliki vročinskega, zelo kratkotrajnega stanja, bolečine v mišicah, drugih zelo resnih stranskih učinkov nismo opazili, so pa pogostejši po drugem odmerku.«, predstojnik katedre za farmacevtsko biologijo, je povedal: »To so normalni stranski učinki po cepljenju. Evropska agencija za zdravila zelo odkrito komunicira o stranskih učinkih in to ažurno tudi objavlja.« Je pa povsem normalna tudi bolečina na mestu vboda. Pri vsakem cepljenju je treba v ambulanti vsakič počakati slabe pol ure, če bi slučajno prišlo do reakcije.– dihala, prsni koš in mediastinum: občutek težkega dihanja– imunski sistem: alergična reakcija (brez anafilaksije)– koža in podkožje: izpuščaj, rdečina kože– kri in limfatični sistem: limfadenitis– prebavila: bruhanje, diareja, bolečine (krči) v trebuhu– psihiatrične motnje: nemir– splošne težave in spremembe na mestu aplikacije: bolečina, rdečina, oteklina ali srbenje na mestu cepljenja, povišana telesna temperatura, utrujenost, bolečina v prsih– srce: tahikardija, miokardni infarkt– živčevje: glavobol, vrtoglavicaPri kom se stranski učinki pogosteje pojavljajo , smo že pisali.»Cepivo proti covidu 19, ki sta ga razvila Pfizer in Biontech, ni povezano s prijavljenimi smrtnimi primeri po cepljenju. Prav tako doslej niso ugotovili novih stranskih učinkov, ki niso bili že znani in navedeni,« je danes v prvem poročilu o varnosti cepiva po njegovi uvedbi v EU sporočila Evropska agencija za zdravila (Ema).