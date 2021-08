Vdovi ubitega zdravnika odškodnina

Jutri bo pet let od nepojmljive tragedije v Splošni bolnišnici Izola (SBI), ki je pretresla javnost. Žalost za pokojnim policistom Ivom Žnidarčičem in Luisom Guillermom Martinezom Bustamantejem, dr. med., ki jima je v strelskem pohodu življenje vzel 70-letni Primorec Darko Gregorič, ne presahne. Policist Ljubo Patricij Krajnc, ki je bil v morilskem pohodu hudo poškodovan, se je v službo vrnil šele približno tri leta in pol po dogodku, toliko časa je trajalo njegovo okrevanje. Policisti PPP Koper ne bodo pozabili pokojnih sodelavcev. FOTO: Šd Centaver Policisti postaje prometne policije (PPP) K...