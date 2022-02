Valentinova voščila naših bralcev: Srce si mi ogrela ...

V preteklih dveh dneh smo preko naše spletne strani, po elektronski pošti in po telefonu sprejemali vaša anonimna voščila ob prazniku vseh zaljubljenih. Drage bralke in bralci, naj vam Slovenske novice, v katerih so vaša voščila zdaj objavljena, polepšajo dan.

Ko v spokojnem majskem jutru rosne kapljice pobožajo narcise bujne sredi travnika cvetočega, tam na planjavi sredi gozda prelepa brhka srnica se radoživo z žarki jutranjega sonca poigra, pomladna sapica lahkotno jo ponese do otočka sred' jezera gorskega, kjer zdaj tebi, dragi Roman, melodijo hvalnico zaigra. Za vse upanje, besede tople in zahvalo, za vse trenutke, ki nebo jih nama v letih skupnih je poslalo, za goreče vse molitve, ki so serafi prinašali jih do prestola večnega, iz srca zdaj pojem ti zahvalo, jaz, tvoja Brigita, tvoja brhka srnica.

Brigita

Kos Anton, zelo sem vesela, da si prišel po mene in me odpeljal v Krško. Si dober partner in bodi še naprej tak. To ti želi Cita in obenem pozdravlja vse svoje v Griže.

Cita

Jože in Jožica Grunt: naj bo Valentin ali ne, želim vama iz srca, da ljubezen vaju obda, da nikoli ne mine, da vama pusti le lepe spomine.

Hčerka Marjanca

Karmen Kramar z družinico: naj vas moje srce ogreje in Valentin poskrbi, da se ljubezen razvije na vse dneve in noči.

Babi Mana

Marko Grunt z družino: valentinovo praznujemo vsi, zaljubljeni, prijatelji, saj ljubezen je med vsemi nuja; dalj časa imaš nekoga rad, dalj časa si po srcu mlad.

Sestra in teta Mana

Dragi Albert, vse, kar uspeš, naj se ti izpolni, kar iščeš, naj se odkrije, kar si želiš, naj se uresniči, vse, kar v srcu čutiš, naj se v srečo in ljubezen zlije.

Tvoja Cila

Mami Zdenki Novak iz Sv. Vrha nad Mokronogom želim zdravo in veselo valentinovo.

Hčerka Simona z družino iz Mokronoga

Hčerkama Petri z družino in Mojci z Radovanom želim vse lepo ob valentinovem.

Mama

Ljubezen gre skozi želodec, pravijo. FOTO: Alexander Lyakhovskiy Getty Images

Darja, Maša in Žiga, želim vam zdravja, sreče in dosti ljubezni do vas in tudi od vas.Robert

Maca moja, čeravno naju je covid oddaljil, vedi, da te imam še neizmerno rad.

Drago

Sabini iz Ljubljane pošiljam koš poljubčkov!

Mirzet

Dragi ženi Cvetki: za valentinovo ti želim veliko sreče, zdravja in skupnega razumevanja.

Mož Marjan

Draga Adrijana, ti si moj sonček zlat, za to imam te vsak dan bolj rad. Saj med nama to prava je bolezen, ki reče se ji ljubezen. Ostani taka, kot si, prav vsak dan, ki naj bo z mojim poljubom posladkan. Ljubim te.

Tvoj Brane

Cvetka Rivo, ostani zdrava in vesela, da boš lahko še dolgo lepe pesmi pela.

Roman

Ljubi ženi Mariji Krček: mnogo zdravja, dosti poljubov in ostani taka, kot si.

Mož Boris

Dragi moj mož Gregor, ti si moj življenjski popotnik, življenje s teboj je polno ljubezni, je veliko, mogočno, pogumno, ne pozna poraza. Hvala najini zvezdi na nebu, ker nama je pokazala pot do ljubezni, da sva bila izbranca, ki sta spoznala, kaj pomeni biti ljubljen in ljubiti. Ljubezen pa nama je podarila dve najlepši zvezdici Glorijo in Ateno, ki nama svetita vsak dan.

Žena in mama Sneža

Komaj čakam, da zvečer v nedeljo pridem k tebi, zlezem vate, da se potiva celo noč. In ko zjutraj vstanem na valentinovo, se veselim noči – pogrešam te, moja pižama.

Srečno, Valentin

Vnukici Viti Cmogavc-Pleteršek iz Dobrovc iskrene čestitke za valentinovo. In vsem, ki me poznajo.

Marjeta Pleteršek

Moji dragi vnukinji Valentini za njen god želim vse najlepše in najboljše. In vnukinji Adrijani tudi želim lepo praznovanje, ostale pa lepo pozdravljam.

Mama Silva

Vili, naj ti bo valentinovo lep dan – danes, jutri, celo leto. Naj ti gre 60 let, naprej pa samo obilo sreče.

Samo tvoja Cvet'

Moji Ani! Vsak dan je za naju nekaj posebnega. Valentinovo pa nekaj izjemnega. Premalo je sms, premalo roman, da ti napišem, kako rad te imam.

Njen Bumbar

Dragi dedi Tine iz Račjega sela. Naj te vsako jutro prebudi veselje do življenja, pogum za nove izzive in nasmeh tistih, ki ti polepšajo življenje.

Tvoji vnuki Enej, Lan, Neli in Neža

Dragi srček Franc. Pošiljam ti vroč najin trinajsti Valentinov poljub. Vem, da z menoj imaš vse, brez mene nimaš nič.

Tvoja vztrajna navihanka, srčica Ančica

Mojemu ljubemu Frenku iskrene čestitke za valentinovo. Želim ti zdravja, zadovoljstva, sreče, ljubezni, da bi bila še naprej tako složna. Pošiljam ti poljubčke.

Tvoja zvesta Ani

Dragi Andraž, hvala, da si tukaj vedno za mene, da me podpiraš in mi vedno stojiš ob strani. Ljubim te za vedno.

Tvoja Ana

Danes je dan za zaljubljence. FOTO: Shutterstock

Bogdan in Gal, želiva vama dan, dan poln ljubezni.Andreja in Hana

Draga moja Valentina Cerar, rada te imam, pa naj bo valentinovo ali ne. Želim ti iz srca, da ljubezen te obda, da nikoli ne mine in da ti pusti lepe spomine!

Mami Ani

Košek poljubčkov izpod Mozirskih planin pošiljata vnukom Gregorju, Jerneju, Janji, Anji in pravnukom Evi, Luku in Kim v Mozirje, Radmirje in na Lavrico pri Škofljici 85-letni dedi in pradedi Vlado in babica ter prababica Jožica iz Mozirja.

Kdor je ljubil, ni pozabil, kdor pozabil je, ni ljubil, kdor je ljubil in pozabil, ta pač nikdar srčno ljubil ni.

Vlado in Jožica iz Mozirja

Želiva, da prevlada ljubezen med vsemi ljudmi. Tudi za svetovni mir med državnimi politiki, da se pravi čas nevarnost prepreči in ne zgodi črn scenarij vojnega ognja med državami, ker je lahko nevarno za svetovne razsežnosti, zato je nujno, da se modrost z ljubeznijo spoji, v mislih, da se kaj hudega ne zgodi (napetosti Ukrajina – Rusija). Vlado in Jožica iz Mozirja

T. K. Rad te ima M. S.

Ljubljena Tjaša, hvala za čudovito soboto. Rad te imam, ljubim te in še veliko stvari in dogodkov bova prebrodila skupaj.

Tvoj Mitja

Draga nona Jelica! Si steber naše družine s svojimi modrimi nauki. Rad te imam.

Tvoj vnuk Mitja

Draga Jožica! Pomeniš mi veliko, pomeniš mi vse. Za tebe še zmeraj mi bije srce. Čeprav je že šibko in malo bolno, še vedno zate bije močno. Zares mi je lepo, ko stisneš mi lupčka in se stisneš nalahko. To je iskrenost, ki je prišla iz mojega srca, in želim si, da se dotakne tudi tvojega.

Leopold

Jurij in Ela ... Rada vaju imam.

Anja

Mami M in ati M: rada vaju imam!

Vajina Anja

Moji Tinčki valentinčki veliko srčkov z Gregom ...

Mami

Ljubezen moja edina, hvala za vso ljubezen, katero mi daješ prav vsak dan. Ljubim te, ljubim.

Tvoja Bojana

Draga moja Andreja, Rad te imam.

Tvoj Jernej

Katarina, Andreja, Marjetica, Katarina. Rad vas imam.

Jernej

Moj Miško, rada te imam.

Tvoja Brigita

Dragi Peter! Hvala za 14 čudovitih let. Rada te imam.

Tvoja Darja

Betka, tvoje besede razpršijo vse skrbi tega sveta in me osrečijo. Potrebujem jih kakor sončno svetlobo in zrak ... Tvoje besede so zame hrana, tvoj dih vino – ti si moje vse.

Tvoj Franci

Globoka strast duše prižge svojo luč, pošlje ven svoje žarke. V izkušnjo … k ljubljeni osebi. Žarki strasti pa privlačijo energijo drage osebe, tebe, dragi moj Stane, ker te ljubim iz dna srca že toliko lepih let, ko vsak dan je vse lepše in lepše.

Tvoja Nežika

Maja Rotar Turščak! Ljubiti nekoga je kot obljubiti in to tudi storiti. Vedeti moraš le, koga in zakaj, enkrat pa tudi za vekomaj! Lp.

Bodoči mož

Dragi Franci, ti si iskra v mojih očeh, si toplina mojega nasmeha, moje najlepše misli, utrip mojega srca in ljubezen mojega življenja, ljubim te.

Vedno tvoj Jure

Dragi Milojki vse najboljše za valentinovo želi mož Miro.

Ljubi moj S., ljubim te do Lune in nazaj, če se ne boš poboljšal na Zemlji, grem na Luno.

Tvoja K

Valentina, za tvoj god, obenem pa Valentinov praznik vse naj naj. Enako želim Matjažu, malemu Maju Luku pa dosti poljubčkov želim.

Mama Jelka

Prijateljici Mileni in njenemu možu Zdenku iskrene čestitke ob Valentinovem prazniku želi Jelka.

Družini Plankar iz Šentvida pri Stični vse lepo in srečno.

Joži

Marjetka, hvala, ker si ob meni ti.

Vili

Dragi Jaka, včeraj si imel rojstni dan (13. 2.), danes pa je valentinovo. Imava dva čudovita otroka, ki sta nora na naju, naj traja najino razmerje še leta in leta ... Ljubim te.

Lep Valentinov pozdravček za Almiro, Lucio, Mojco, Simono in Zahiro, pridne ste.

Vili – 40 let si že moj Valentin. Rada te imam.

Tvoja Majda

Petra, Luka in Leon, želim vam lep s soncem nasmejan Valentinov dan.

Poljubčke pošilja Marko.

Dragemu možu in hčerki za valentinovo pošiljam polno ljubezni in topline, želim jima povedati, da ju imam zelo rada in da sem srečna, ko smo skupaj. Žena in mati Mojca Studnička iz Postojne

Veselo valentinovo želim Sandiju Hriberniku in naprej še veliko ljubezni, saj prav on je razlog in moj sin Kevin, da je življenje lepo, ker imam ob sebi taka dva zlata srčka.

Ljuba Vida, življenje brez tebe se prazno mi zdi, vsebino mu daješ edino le ti.

Tvoj Peter

My dear SAMMY, I can't imagine my life without you because your presence is my oxygen, your love is my water and your care is my strength. HAPPY VALENTINE'S DAY MY LOVE.

Valentin poljube deli, Irena, poljubi me še ti in bova srečna vse skupne dni!

Tvoj Roman

Srečko Sapač, moj prijatelj, partner, življenjski sopotnik in mož, oče najinih sinov in sedaj že tudi dedek! Želim si, da najina ljubezen in spoštovanje trajata večno! Rada te imam.

Tvoja Sabina

Dragi Matjaž ... Želim ti dan, poln ljubezni in boljšega zdravja.

Sandrina

Že 22. leto boža me tvoj glas, ki kriv je, da nase prikoval si me za ves življenja čas. Znaš biti ljubeč, znaš biti preteč, ko pa z dotiki te razorožim, kot premog v ognju postaneš goreč. Te včasih sovražim – večinoma ljubim, a ko zapoješ in zaigraš mi na kitaro, se vate vedno znova noro zaljubim. Priznaj, najina pot precej je zavita, enkrat s trnjem, drugič pa s cvetjem cela ovita. Ko kdaj na razpotju, najraje vsak po svoje bi odšla, nevidna naju nit povleče, nazaj v objem si skočiva. Naj se iskri in naj grmi, da le ledu v srcih ni! In v neskončnost najine poti – midva usojena sva si.

Saškica od Damjana

Dragi moj sonček od Jane, vesel sem od prvega trenutka, ko sva se spoznala, in ti sporočam, da te ljubim neskončno.

Tvoj Simon

Dragi moj Jožek! Moj Valentin si in boš vedno. Rada te imam.

Tvoja žena Simona

Dragi Valentin! Vse najboljše za tvoj god in veselo valentinovo.

Ana, Tanja, Boštjan, Iza

Nataša, rad te imam do konca in naprej.

Tvoj Tone P.

Imam tebe, da paziš name, in ti imaš mene, da pazim nate …Imava drug drugega in to pove vse o naju.

Tvoja Zlatka

Draga Tea! V življenju ti želim veliko ljubezni in sreče ter naj se ti izpolnijo vse želje!

Betka

Benjamin, Karin, Franc, Sonja, Eva in mali fižolček/-ica! Mnogo ljudi v vrsti stoji. Menda tam nekdo srečo deli. Se rinejo v gnečo za tisto malo srečo. A zraven jaz ne grem, ker nekaj dobro vem. Srečo že imam, vse odkar Vas imam!

Betka

Franci, ljubezen ni v srcu zato, da je tam. Tam je zato, da se daje!

Betka

Tina, Žan, Žiga in Tim, vse se začenja z ljubeznijo ,naj bo letošnje valentinovo zaljubljeno, to vam želi Miro Volčanšek.

Ali si še moja ljubica?

Zlatko

Dragi Brane! Lepo je ljubiti, še lepše ob tebi čutiti. Najlepše te je poljubiti. Naj traja večno najina ljubezen, naj poljub te naredi, da bo tvoj dan bolj srečen.

Tvoja Adrijana

Draga mami, oprosti za vse! Pogrešam te in rada te imam.

A.

Dragi naš najboljši oči na svetu! Odštevamo tedne, kdaj se vrneš z misije na Kosovu. Fuuuul te pogrešamo, zelo te imamo radi, želimo ti vse najboljše za tvoj 47. rojstni dan in komaj čakamo, da prideš domov!

Tvoji D+V+G+A+M+A

Darko K. iz Litije, vesel bodi, da ljubezen plemeniti življenjsko pot tebi in sopotnici Nadi. S pomočjo Valentina pa naj se še okrepi.

Bratje, sestre in prijatelji

Silvo in Ema iz Ljubljane! Naj trajata ljubezen in spoštovanje, naj vaju nič ne loči, naj Valentin pozlati vajino zvezo.

Vsi iz Moše in Medvod

Betki v Kramberg. Bodi zdrava in ljubljena. Naj te zlati Valentin preseneti in ostani taka, kot si, tudi v bodoče.

Vsi, ki te imamo radi.

Marinki v Moše! Hvala ti in ostani še dolgo taka, kot si. Naj te Valentin spremlja celo leto in še dlje, da skupaj uživava še desetletja.

Samo tvoj!

Idi Krek v Medvode. Naj ti iskrica Valentinovega duha ojača veselje do življenja. Da nas še dolgo spodbujaš s svojimi modrostmi in duhovitostmi.

Vsi, ki te imamo radi.

Ljubici in Lojzu O. na Butajnovo. Naj Valentin natrese obilo zlatega prahu spodbude, da tudi v bodoče tako veselo prenašata vse obveznosti.

Vsi, ki vaju imamo radi.

Majda in Florjan v Sooss. Naj Valentin pozlati vajino ljubezen in spoštovanje in naj ne traja le en dan, ampak še in še, kar večno.

Vsi, ki vaju imamo radi.

Cvetko Krivec, oskrbovanec doma Deos Notranje Gorice, naj te Valentin obdari z ljubeznijo in srečo vseh, ki skrbijo za tvoje dobro počutje in voljo do življenja.

Bratje, sestre in prijatelji

Kolektivu Doma Deos, Center starejših Notranje Gorice. Naj bo Valentin tudi za vas in znova oplemeniti korenine, da ostanejo take kot do sedaj in trajajo še naprej za vekomaj. Vsak zase pa v krogu svojih bližnjih doživi tudi kepico Valentinove ljubezni.

Hvaležni oskrbovanec Cvetko in njegove sestre, bratje in prijatelji.

Kolektivu Slovenskih novic! Ostanite tako kot do sedaj. Zato naj vas Valentinov žar še naprej vodi, da nas razveseljujete z enako vsebino. Ob svojih dragih pa začutite vso dobroto življenja.

Zvesta bralca Jože in Marinka

Eva! Rada te imam.

Babica Betka

Mišolin, mož, oči, prijatelj, zaupnik ... Si človek, na katerega se lahko opreš, ko ti je težko. Človek dejanj in zvestobe. Imamo te neizmerno radi, čeprav se kdaj to ne vidi. Vedno boš naš dobrovoljček!

Tvoji Anči, buba in žaba žabon

My life is not complete without you who always cherish and treasure me, John Paul.

I love You.

Dragi Sonja, Eva in Aleš! Naj valentinovo zaživi. Naj tvoj praznik bode zvest. Naj valentinovo bo v veselih barvah. Še posebej rožnati in rdeči. Naj veselje da ti veliko daril. Veselje in hrepenenje po rožah in ljubezni. Pošljite ljubezen v srca ljudi, ki jih imate najraje. Malemu medvedku/-ki pa veliko zdravja! Čakamo te!

Karin

Draga Nik in Astrid! Naj zagorijo sveče v vajinih prelepih očeh. Nasmehnita se mi, ko pridem do vaju, saj to me nasmeji. Začutim srce, kako teče, ko sem z vama, kar rada počnem. Rada poslušam vajine besede in valentinovo lepše je. Rada vaju imam.

Sestra Karin

Mojima sončkoma Mateju in Tini želim vse lepo. Rada vaju imam, do vesolja in nazaj.

Mami Slavi

Moje ljube hčere, deklice moje: Nuša, Maja, Katja in Jerneja! Ne samo na valentinovo, ampak vedno želim vam in vašim družinam vse dobro. Pošiljam vam lepe misli, sladke želje in velik objem.

Mami Vera

Dragemu Antonu Pulku iz Trnovec pri Slovenski Bistrici. Ni lepše rože, kot je tvoja ljubezen. Hvala ti.

Tvoja Angela

Ela ali Angela, ni pomembno, srce si mi ogrela.

Benjamin

Valentinovo preživimo z najdražjimi. FOTO: Macniak/Getty Images

Moji dragi ženi Snežani! Vsako leto mi napišeš prelepe misli. Hvala ti za dve čudoviti deklici Glorijo in Ateno. Rad te imam.Tvoj mož Gregor

Draga dedi Franc in babi Erna! Naj ljubezen se še naprej opleta med vama. Naj v očeh iskre zasvetijo kot nikoli. Naj valentinovo bo rožnato in rdeče. Rada vaju objamem in vama povem, da rada vaju imam. Na valentinovo pa rože vama dam. Vse najlepše trenutke na valentinovo 2022 vama želim.

Vnukinja Karin

Draga prababica in prijateljica Milena! Želiva ti prijetno valentinovo in da boš še tisoč let zdrava in poskočna. Lep dan naj nariše ti nasmeh. Naj srce ti še dolga leta bije tako kot nama s teboj. Rada te imava.

Tvoja prijateljica Karin in pravnuk Benjamin

Dragi Mitja, HVALA, ker si se odločil postarati z mano in ker se trudiš razumeti, koliko mi pomeni tvoja pozitivna odločitev. Poljuuuuub.

Tvoja Tjaša

Moji polžiki sporočam, da jo ljubim iz vsega srca. Ti si samo moja.

Tvoj Srečko

Dragi Srečko, naj se najina pravljica nadaljuje.

Tvoja polžika

Metka, vse lepo za valentinovo in da bi bila še naprej tako dobra šoferka.

Mož Rajko in hčerka Eva

Miško, naj bo valentinovo zate in zame celo leto.

Mariška

Lepo valentinovo ženi Mariji želi mož Tone.

Damjan, vse najboljše in veliko vsega, kar si želiš, naj se izpolni. Hvala za vso skrb in pozornost, ki traja čez celo leto. Radi te imamo.

Tvoja družina in naš Floki

Ljuba Ksenija, hvala za vse, kar narediš za mene in kar še boš.

Vedno tvoj Simon

Ženi Vesni! Ljubim dve stvari. To sta rožica in ti, rožica en dan cveti, ti pa vse večne dni.

Mož Jani

Mojemu malemu: spet leto je minilo, intimne trenutke podvojilo, vsak dotik tvojih rok podžge mojo strast na sredo tvojih nog. Ker za Slovenske novice vsebina ni primerna, bi lahko zvečer zadela te terna.

Tvoja mala

Draga Maja! Ljubim dve stvari, to sta rožica in ti, rožica en dan cveti, ti pa vse večne dni.

Tvoj Marko

Za Erni od Igorja. Z ljubeznijo.

Joži P. Zdravja obilo, ljubezni in sreče ter še veliko sprehodov ...

Rada te imam.

Za mojo drago Urško: ti si moj sonček in zelo te imam rad!

Tvoj Robert

Dragi Boris! Hvaležna sem ti za vse dobro, kar si storil zame. Rada te imam.

Tvoja Zofi

Dragi dedi Lojz, babi Petra in teta Tea! Hvala Vam za prijetne trenutke. Kako rada tečem k Vam!

Vnučka Eva

Katja! Ti si naš sonček! Ostani takšna, kot si!

Betka

Draga moja Helena! Ob valentinovem se ti zahvaljujem za vse trenutke, ki si mi jih podarila do sedaj. Hvala ti, da si mi pokazala, kaj je ljubezen, da si me naučila stvari, ki jih do sedaj nisem vedel. Ljubim te iskreno s vsem srcem za vedno. Večno tvoj medolino.

Želim ti srčkasto valentinovo.

Draga Nina Kolar iz Boračeve! Želimo ti vse najboljše za tvoj praznik – god in 19. rojstni dan, ki si ga praznovala 2.2.

Ati, mama, Jan in babica Anica

Ljubim te, lepotička moja. Komej čakam, da boma skupaj.

LTH