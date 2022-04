Vdrli na DVK, med njimi Troha, ki ima korono

Skupina gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije je prišla na sedež Državne volilne komisije (DVK), so potrdili na DVK. Med njimi je bil Ladislav Troha, za katerega so izvedeli, da je okužen s koronavirusom. Ker se niso odzvali na pozive direktorja službe DVK Dušana Vučka, naj odidejo, ker ovirajo delo službe, so poklicali policijo.

Peterica moških je mimo varnostnika danes prišla v prostore DVK, pri čemer je Troha povedal, da je v imenu civilne družbe prišel nadzirat delo komisijo in spremljat njeno sejo. Direktor službe DVK Dušan Vučko je Trohi povedal, da je danes tam samo služba DVK in da DVK danes ne zaseda. Ob tem je Troho prosil, naj se odstrani, ker ovira delo službe DVK, je dogajanje opisala predstavnica DVK za odnose z javnostmi Tina Hrastnik.

Potem ko je Troha naznanil, da ne bo šel nikamor, in po tem, ko ga je direktor službe DVK trikrat brez uspeha prosil, naj odide, so poklicali policijo, je dejala Hrastnikova. Ob tem je dodala, da so nato izvedeli še, da je Troha okužen z novim koronavirusom.

