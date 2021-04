V živalskem vrtu so se razveselili Taia

V ljubljanskem živalskem vrtu so se razveselili podmladka. To je Tai, novi član družine šimpanzov. »Mama Neža in oče Boris ponovno zibata,« je sporočila mag. Irena Furlan, biologinja in pedagoška vodja ZOO Ljubljana. »Petletna Leona je sredi januarja dobila bratca, ki smo ga poimenovali Tai. Novih družinskih članov se veselimo tudi pri grebenastih gekonih, črnih čopičarkah, kengurujih in surikatah.« Družinico šimpanzov sestavljajo 22-letna Neža, 33-letni Boris in Leona, sredi januarja pa se jim je pridružil še Tai. Del širše družine sta tudi starosta ZOO Ljubljana, 46-...