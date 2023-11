V ZD Ljubljana težave z informacijskim sistemom, zdravnika pokličite ali obiščite

V ZD Ljubljana zaznavajo težave pri delovanju zdravstveno-informacijskega sistema in jih prednostno odpravljajo. Paciente z nujnimi stanji, denimo z bolečinami v prsnem košu, trebuhu ali z visoko vročino, prosijo, naj jih pokličejo ali obiščejo osebno, če z ambulanto niso mogli vzpostaviti stika prek portala za paciente ali elektronske pošte.

Portal za paciente in elektronska pošta ponovno delujeta, so na spletni strani zapisali pri Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana. Ob tem so se vsem uporabnikom storitev opravičili za morebitne težave ter jih prosili za razumevanje in potrpežljivost.