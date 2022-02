V volilnih napovedih preobrat, to se je zgodilo z Golobom

Na državnozborskih volitvah aprila bi največ, 23,9 odstotka vprašanih glasovalo za stranko Gibanje Svoboda, sledi SDS z 21,2 odstotka glasov, na tretje mesto pa bi se uvrstila SD z osmimi odstotki glasov, kažejo rezultati ankete Vox populi, ki jo je za časnika Dnevnik in Večer pripravila agencija Ninamedia.

Po anketi nato sledijo Levica (7,5 odstotka), LMŠ (6,7 odstotka) in NSi (4,9 odstotka). SAB in Povežimo Slovenijo bi volilo 3,4 odstotka vprašanih, Našo deželo 2,1 odstotka, LIDE 1,4 odstotka in stranko Resni.ca odstotek vprašanih.

Za njih so se uvrstili DeSUS, Vesna in Dobra država z 0,9 odstotka glasov vprašanih, SNS z 0,8 odstotka in Piratska stranka z 0,7 odstotka. 11,8 odstotka vprašanih ne ve, koga bi volilo, 0,4 odstotka pa se volitev ne bi udeležilo.

Po teh rezultatih bi Gibanje Svoboda osvojilo 27 poslanskih sedežev, SDS 24, SD devet, Levica pa osem sedežev. Sledijo LMŠ s sedmimi poslanci, NSi s petimi ter SAB in Povežimo Slovenijo s štirimi poslanci.

Volitev se bo zagotovo udeležilo 62,4 odstotka vprašanih, verjetno 11 odstotkov, morda pa 11,9 odstotka vprašanih. Zagotovo se volitev ne bo udeležilo pet odstotkov anketirancev, verjetno pa na volitve ne bo šlo 1,8 odstotka vprašanih.

Anketa Volitve 2022, ki je potekala od ponedeljka in četrtka prejšnji teden, je zajela vzorec 1050 anketirancev.