Golob v Tarči: Hojs tako dobro zavaja, da je še mojo mamo prepričal

Predvolilna tekma se začenja, in če sklepamo po četrtkovi oddaji Tarča, bo ta zelo vroča. V studiu RTV so se soočili Robert Golob, Zdravko Počivalšek, Aleš Hojs in Marjan Šarec. Najbolj pa sta si v besedo skakala Hojs in Golob. Politiki so razpravljali o trenutno najbolj vročih temah: energetskih bonih, zvišanju plač zdravnikom, turistični infrastrukturi, grozilnih pismih in tudi o plači Goloba.

Predsednik Gibanja Svoboda Golob je dejal: »Ko se gre v povišanje plač, je treba določiti nove normative in plače višati na račun ugotavljanja uspešnosti. Če bo vlada vztrajala pri dvigu plač zdravnikom, menim, da si to bolj zaslužijo medicinske sestre.« Njegove besede so spodbudile Hojsa, da spomni na Golobovo plačo v podjetju Gen-I. »Čudim se temu, da je proti dvigu plač nekdo, ki zasluži 45.000 bruto na mesec,« je dejal Hojs, Golob pa mu je pomaha s plačilno listo. »Hojs tako dobro zavaja, da je še mojo mamo prepričal. Tu je moja plačna lista, imel sem 7000 neto plače, ko sem bil predsednik uprave.«

Hojs in Golob sta si še naprej skakala v besedo, Hojs pa je nato voditeljici Eriki Žnidaršič dejal: »Stojim zraven čudežnega dečka, povedali ste, da je ta vlada fašistična. Čudi me, da lansko leto ta vlada ni motila. So pa prišli sli do nas, kako naj gospod Golob ostane na čelu Gen-I.«

Počivalšek o reševanju zdravstvenega sistema

Predsednik stranke Konkretno in minister za gospodarski razvoj Počivalšek je dejal, da je dvig plač zdravnikom nujen, saj da mladi zdravniki odhajajo v tujino zaradi plač. »Če je kdo proti temu, mora sprejeti odgovornost za propad javnega zdravstva.« Meni, da gre za začasen ukrep. Da so začasni ukrepi pogosto najtrajnejši, pa je opozoril Šarec. Pravi, da se gre vlada politiko požgane zemlje. »Deli denar naokoli, neomejeno troši in uvaja nesistemske rešite, zaradi katerih nas bo v prihodnosti bolela glava.« Dejal je, da denarja ne bodo dobili tisti, ki ga najbolj potrebujejo. Še posebej pa ga je zbodlo to, da ljudje ne bodo pomoči dobili zdaj, temveč 15. aprila, devet dni pred volitvami. Prepričan je, da gre za predvolilni bombonček.

Da energetski boni niso bili najbolj premišljeni in namenjeni tistim, ki jih resnično potrebujejo, je prepričan tudi Golob, ki je povedal, da je tudi sam upravičen do tega bona, čeprav ga ne potrebuje. Pravi tudi, da ga ne potrebujejo Genovi odjemalci, saj Gen-I ni dvignil cen.