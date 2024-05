Slepemu Robiju bodo pomagali na Japonsko

Leto 2024 je prineslo številne izzive tudi slepemu tekaču, 23-letnemu Robiju Kogovšku iz Zavratca pri Idriji. Po tem ko je 14. februarja v teku na 400 metrov s časom 56:36 prišel do norme za svetovno prvenstvo, je sredi marca izvrstno opravil na mitingu svetovne serije v Italiji. Skupaj s spremljevalcem Janom Trčkom je zmagal s časom 55:94. To je nov Robijev osebni rekord, sploh prvič se je spustil pod mejo 56 sekund. Nad dosežkom je bil navdušen tudi trener Roman Kejžar.

Robi Kogovšek je prejel ček s sredstvi. FOTO: osebni arhiv

Dober rezultat pa je Robijevi ekipi prinesel tudi nov izziv. Parašport ni poceni, to na svoji koži izkušajo tudi Robi in njegova ekipa. Po svojih močeh mu pomaga Zveza za šport invalidov Slovenije-Slovenski paralimpijski komite, po svoje pa se mora znajti tudi Robi oz. njegova ekipa, v kateri so poleg trenerja Romana Kejžarja še spremljevalca Žan Rudolf in Jan Trček ter menedžer Igor Eržen, za psihološko pripravo pa skrbi Lena Gabršček. Robi je moral za udeležbo na svetovnem prvenstvu tudi sam zbrati nekaj sredstev. Pri tem je bil zelo uspešen, predvsem pa se je izkazal njegov domači kraj Zavratec.

V Zavratcu pokazali veliko srce. FOTO: Robert Rijavec

Domačini so uspešno izpeljali veliki dobrodelni dogodek Skupaj za Robija, vsi pa so ob bogatem spremljevalnem programu z veseljem prisluhnili Robijevi zgodbi, ki je zadnjih osem let tesno povezana s parašportom. Poleg Robijevega osebnega sponzorja, Petra Tevža, lastnika podjetja GMM proizvodnja, sta sredstva prispevala občina Idrija in Kolektor Group, dodatno pa so pomagali tudi Robijevi sovaščani iz Zavratca, lokalni ponudniki in glasbeniki.

Kontrolni tek v Mariboru

Zbrali so se in pomagali. FOTO: Robert Rijavec

»Hvala ŠD Zavratec za predajo končnega zneska od dobrodelnega dogodka in iskrena hvala vsem, ki ste prišli in bili velikodušni in mi s tem omogočili nastop na svetovnem prvenstvu na Japonskem,« je bil nad odzivom navdušen in tudi vidno ganjen Robi, ki je tako prejel 5820,90 evra, kar bo dovolj, da bo lahko tekmoval na Japonskem. »Pozitivno sem presenečen, da se je zbralo toliko sredstev. Po eni strani sem vesel, da smo zbirali sredstva, saj so številni domačini, ki so poslušali Robijevi predstavitvi, spoznali, da se ukvarja z vrhunskim parašportom, da to ni hec, da kar nekaj malce teče,« je bil nad odzivom navdušen tudi trener Roman. Robi bo med 15. in 22. majem na Japonskem tekmoval v svoji paradni panogi teku na 400 metrov. Do takrat pa ga čaka še nekaj treningov in nastop na mitingu v Mariboru, ki bo služil kot kontrolni tek za dvig forme.