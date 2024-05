Ksenija Benedetti navdušila s sliko, na kateri je z legendarnim igralcem Cavazzo (FOTO)

Ksenja Benedetti in Boris Cavazza sta dokaz, da si lahko tudi v zrelejših letih ustvariš lepo zvezo. Par v javnosti deluje zelo usklajeno, ne manjka pa več veliko, pa bosta praznovala okroglo deseto obletnico svoje poroke. Do nje jima manjkata samo še dve leti. Ksenja svojega dragega večkrat pokaže v objavah na facebooku, tokrat pa je javnosti pokazala še posebej lepo sliko, na kateri sta oba.

Slika je iz njune poroke, ki se je zgodila pred točno osmimi leti. Na njej lahko vidimo njo in Cavazzo, kako objeta pozirata fotografskemu objektivu. K sliki je zapisala »osem«, s čimer je verjetno želela povedati, da sta poročena že osem let.

S komentarjema sta se v njeni objavi oglasila tudi odlični slovenski igralec Jure Henigman in vrhunski strokovnjak marketinga in avtor knjižnih uspešnic Aljoša Bagola. Prvi je zapisal »Ena sama lepota! Čestitke in pozdrav obema,« drugi pa kratko in jedrnato »Čestitke!«.

Ksenja o svojem partnerju govori z izbranimi besedami. Za Tednik je o njem dejala, da je magnet za ljudi. Obenem pa tudi, da je brutalno iskren in preprosto car. Temu lahko samo pritrdimo. Je izjemen igralec z izjemno igralsko kariero. Žal je moral iti v preteklosti čez zelo težka obdobja. Med igralsko kariero sta mu namreč umrla dva otroka in žena, o čemer je spregovoril v omenjeni oddaji.

Preberite še: