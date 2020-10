V večstanovanjskih stavbah se obeta novi protikoronski ukrep

Vlada bo ugotavljala vsakih 14 dni

Vlada bo na pobudo ministrstva za zdravje odločala o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Predlog odloka, ki je objavljen med gradivi za obravnavo na seji vlade, predvideva namestitev razpršilnikov ob vhodu v stavbo in ob vhodu v dvigalo.Predlog odloka navaja, da upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok.Namestitev opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere. Namestitev lahko opravi tudi eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba. V večstanovanjskih stavbah, ki nimajo upravnika, naj bi namestitev zagotovili lastniki.Predlagani odlok vsebuje tudi člen, da strokovno utemeljenost ukrepa vlada ugotavlja vsakih 14 dni in ga po potrebi podaljša ali odpravi. Cilj odloka je zmanjšati tveganje širjenja okužbe z virusom sars-cov-2.Spomladi je lastnike in stanovalce v večstanovanjskih stavbah precej razburjala obveznost razkuževanja nekaterih površin dvakrat na dan. Marsikje je ukrep prinesel tudi višje položnice.Vlada je 14. maja ukrep odpravila, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pa so nato pripravili priporočila za čiščenje skupnih prostorov in opreme. Z vodo in detergentom je treba čistiti predvsem kljuke, stikala in ograje, ob vhod namestiti razkužilo za roke, skupni prostori pa se morajo večkrat na dan zračiti, so opozorili takrat.