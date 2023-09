Ste slišali za zaplet z Urško Klakočar Zupančič v Tarči?

V tokratni Tarči na TVS so govorili o povezovanju, sodelovanju in delitvah v slovenski politiki. V studiu so bileTanja Fajon (SD), Asta Vrečko (Levica), Jelka Godec (SDS) in Vida Čadonič Špelič (NSi). Svoj prihod je že potrdila podpredsednica Svobode in predsednica državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, a je ni bilo, zato je namesto nje prišla poslanka Tamara Vonta.

Najprej potrdila, nato udeležbo odpovedala

Erika Žnidaršič je ob tem predstavila, kot je dejala, nenavaden zaplet. Tako je kabinet predsednice državnega zbora udeležbo potrdil, nato pa je stranka Gibanje Svoboda v četrtek popoldne udeležbo odpovedala. Kasneje so v Tarči izvedeli, da naj bi zbolela.

Jelka Godec prepričana, da se je želela izogniti težkim vprašanjem

Ali gre za težave z notranjo demokracijo v stranki, če mora udeležbo predsednice DZ-ja potrditi še sama stranka, je bilo vprašala za Tamaro Vonta. Ta je dejala, da zagotovo obstaja razlog, da Urška Klakočar Zupančič ni prišla v oddajo. Da imajo v stranki težave z demokracijo je zanikala in dodala, da za udeležbo ni potrebna potrditev obeh strani. Ob tem ni strinjala z oceno Erike Žnidaršič, da naj bi se Urška Klakočar Zupančič vse manj pojavljala v javnosti.

Jelka Godec, Tamara Vonta in Vida Čadonič Špelič. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

Jelka Godec (SDS) pa je menila, da je pri odpovedi udeležbe predsednice državnega zbora za izogibanje težkim vprašanjem.