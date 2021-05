V Tarči počilo med Toninom in Šarčevo desno roko

V Tarči so govorili o aktualnem političnem dogajanju, večnih delitvah na leve in desne ter sporih med njimi. Mnenja so soočili obrambni minister Matej Tonin, svetovalec LMŠ in nekdanji Šarčev sekretar Damir Črnčec, nekdanja prva dama Desusa in bivša ministrica Aleksandra Pivec ter nesojeni mandatar koalicije KUL Jože P. Damijan.



Največ napetosti je bilo med Črnčecem in Toninom, ki v prvem delu oddaje drugi polovici gostov praktično nista pustila do besede. Črnčec je Toninu očital, da je v preteklosti dejal, da je Janez Janša politik v zaporu in ne politični zapornik, ampak da zdaj očitno meni drugače. Tonin je dejal, da mu je Janša v preteklosti dejal marsikaj, a da odnosov med politiki oziroma strankami ne bi smeli graditi na zamerah, temveč bi morali včasih kakšno stvar pozabiti in gledati naprej ter na to, kaj je dobro za našo državo.

Črnčec pogrešal predstavnike SDS: Tonin je podaljšana roka Janeza Janše

»Če konstantno iščete neke stvari, ki delijo, to ne pelje nikamor,« je predstavniku stranke LMŠ dejal Tonin in dodal, da na njegove besede v oddaji sploh ne misli več reagirati. »Ljudje so me izvolili, da peljem stvari naprej, ne pa, da se ukvarjam z Damirjem Črnčecem. Če bi politike gradili na zamerah, tako kot Damir Črnčec, ne bi prišli nikamor,« je med drugim dejal prvak NSi.



Črnčec pa je Toninu očital, da se pajdaši z Janšo. Dejal je, da v studiu pogreša predstavnike vladne stranke. Toninu pa je dejal celo, da je podaljšana roka Janeza Janše.

