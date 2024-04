Pred vrati bratov Damirja in Lilijana vonj po fekalijah, gnitju, urinu ...

Stanovalci bloka v naselju Prisoje v Kopru so znova v velikih skrbeh. Prepričani so, da njihova sostanovalca, upokojena poklicna smetarja iz koprske komunale, v podpritličju bloka še naprej živita v svinjariji, ki ogroža zdravje vseh. Na lastnem balkonu da imata človeške iztrebke, ki jih kljub večkratnim prošnjam ne počistita. Najbližji njunemu stanovanju perila ne morejo sušiti zunaj, oken ne smejo odpirati.Iz njunega stanovanja naj bi po bloku lezli ščurki, na balkonu se zbirajo mesarske muhe, vonj po iztrebkih je še posebno močan ob sončnih dneh. Januarja so zdravstvenemu inšpektoratu, cen...