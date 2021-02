Bojana Beović se poslavlja (V ŽIVO)

Katere odloke je podaljšala vlada

Ostajamo v oranžnem

Bojana Beović: Epidemije še ni konec

Nekateri zdravstveni delavci se še vedno ne želijo cepiti

Beovićeva ne bo več vodja strokovne skupine

V sredo so pristojni opravili 4.271 PCR-testiranj in potrdili 872 novih okužb, je razvidno iz podatkov sledilnika covida 19. Delež pozitivnih je bil tako 20,4 odstotka, kar je za odstotek manj kot dan prej. V Sloveniji je trenutno aktivnih 11.246 primerov, cepilo pa se je že več kot 72.000 ljudi.Umrlo je 10 oseb, je javila vlada.Vlada se je odločila, da do 26. februarja podaljša odloke, ki govorijo o verskih obredih (kolektivno uresničevanje verske svobode), o prepovedi kulturnih in kinematografskih storitev, o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, o obveznih razpšilnikih v večstanovanjskih stavbah in tistega, ki govori o začasni omejitvi (prepovedi) gibanja in zbiranja ljudi.Vlada je sprejela tudi odloka o pogojih vstopa v Slovenijo: za vstop v državo brez karantene je zadosten rezultat hitrega testa, PCR-testa, in sicer, ki si ga lahko sami natisnete s potrdilom s portala Zvem.Po novem tudi velja, da se strokovni delavci, ki vodijo proces športne vadbe športnikov in voditelji športno rekreativne dejavnosti, testirajo tedensko s hitrim antigenskim testom, razen če predložijo negativni rezultat testa (PCR ali hitri test).Slovenija ostaja v oranžni fazi: 768 znaša sedemdnevna pojavnost virusa (za prestop v rumeno fazo je pogoj manj kot 600), 619 pacientov pa je v bolnišnicah (manj kot 500 bi jih morali imeti, če bi želeli v rumeno).V svetu se največ govori o brazilski, britanski in o južnoafriški varianti. Zadnji dve sta tisti varianti virusa, ki se hitreje širita. Okoli 50 do 70 odstotkov hitreje, je dejala pojasnila. Britanci poročajo o večji smrtnosti, kjer je te britanske variante več, a se še vedno ne ve zadosti.Cepiva, ki so v glavnem pri nas na voljo, ščitijo pred britansko varianto, medtem ko proti južnoafriški zaščite praktično ni. Pri mRNA cepivih (Pfizer, Moderna) pade na šestino, pri Astrazeneci na 10 odstotkov.Epidemiološke razmere se trenutno izboljšujejo, ugotavlja Beovićeva, a hkrati dodaja, da se moramo zavedati, da se zadnje sproščanje ukrepov še ni pokazalo in da lahko samo upamo, da ne bo vplivalo na upadanje krivulje. Ob takem bremenu bolezni, kot ga imamo v Sloveniji, se moramo zavedati, da sproščanje lahko pomeni tretji val. Sicer pa tretji val lahko pričakujemo ob pojavu novih varianti, zlasti južnoafriška jih skrbi, pravi Beovićeva.Beovičeva je potrdila, da so med nekaterimi zdravstvenimi delavci še vedno pomisleki glede cepljenja, vendar po njenem mnenju zaradi pomanjkanja informacij.Potrdila je tudi, da so pri Astrazenici razmišljali o tem, da bi raztegnili interval, da bi lahko cepili širšo populacijo, pa se za to niso odločili. Tudi pri nas smo imeli izbruhe po prvih odmerkih, načeloma je bil sicer blažji potek bolezni.Glede ruskega cepiva Sputnik dejala, da je izredno zanimivo cepivo. Pri njih so cepivo naredili malo drugače, z dvema vektorja, in se tako skušajo izogniti imunosti nanj. Verjetno je za to večja učinkovitost cepljenja, pravi. Pri tem pa opozarja, da Rusija ne sodeluje z drugimi, tujimi organi, zato je treba vse preverjati. Če bi ga želeli registrirati kot druga zdravila, to v kratkem času ni možno zaradi ogromnega števila strani dokumentacije, je jasna. Sicer pravi, da možno zdravilo registrirati z nekim političnim soglasjem, a to ni standard, ki smo ga vajeni.Ali ostaja vodja skupine, saj prevzema vodenje zdravniške zbornice? Mislim, da ne morem, ker ima dan 24 ur, je odvrnila. Bo pa sodelovala, kot strokovnjakinja, in bo državi na voljo. Jaz ne bom mogla opravljati obeh funkcij, je jasna, kdo bo njen naslednik, pa je odvisno od drugih, verjetno od novega bodočega ministra za zdravje