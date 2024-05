V Posočju so na nogah gorski reševalci, policisti, gasilci in člani enote reševalnih psov. V soboto so začeli iskati 44-letnega Nemca Wernerja Nilsa Sebastiana, ki je skrivnostno izginil prejšnji četrtek iz enega tamkajšnjih kampov. Nato je v ponedeljek ponoči neznano kam izginila Italijanka, a so jo naslednjega dne dopoldne poškodovano našli pod cesto tik ob reki Soči. Kot kaže, ji je zdrsnilo na strmi poti in je padla čez prepadne skale. Izvedeli smo, da je imela velikansko srečo, da je preživela, saj so jo našli slaba dva metra od reke. Če bi padla v brzice, zagotovo ne bi preživela. Le ne...