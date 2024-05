Beni in Luka enotna: Zaslužimo si kajakaški center

Pričakovan visok vodostaj reke Save je popolnoma premešal tekmovalni urnik evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Udarne discipline so na sporedu konec tedna. Posamična in ekipna tekma v kajaku za moške in ženske, od kvalifikacij, te bodo opravljene z eno vožnjo, do nato finalnega nastopa dvanajstih najboljših, bosta v soboto z začetkoma ob 10. in (ekipno) 16.05 uri, kanuisti in kanuistke se bodo merili v nedeljo, posamično od 10. ure, ekipno od 15.35.

Pri kanuju bo EP štelo tudi kot eno od tekmovanj, ki bo izvrglo slovenskega predstavnika za olimpijske igre v Parizu. Kandidata, olimpijski prvak iz Tokia Benjamin Savšek in Luka Božič, sta postregla z zanimivima pogovoroma.

Savšek je olimpijski prvak iz Tokia. FOTO: Nebojša Radović

Vemo, kaj to evropsko prvenstvo pomeni po tekmovalni plati. Kaj pa po avgustovskih poplavah simbolično in moralno za Tacen?

Savšek: »Zadovoljen sem, da je prizorišče v Tacnu že tako lepo videti, da so ga uspeli urediti do te mere, da lahko tukaj izvedejo evropsko prvenstvo. Motiv je še toliko večji, da domači tekmovalci pokažemo dobre vožnje in s tem potrdimo, da si na domačih tleh zaslužimo en lep kajakaški center.«

Božič: »Zame osebno je pomen v tem, da so v tako kratkem času Tacen uredili za tako veliko tekmovanje. To se mi zdi odlično. A menim, da nas bo narava v naslednjih letih spet vedno znova presenečala, moramo biti pripravljeni na to. Lanska voda je bila ogromna, kaj več pa ne moremo storiti, da bi to lahko preprečili. Upoštevaje to, kam sami ta svet peljemo, se bo to še vedno dogajalo. Tudi na tem področju moramo skrbeti, ne, da je to lepo, temveč skoraj neka nuja, da v bistvu tudi sami poskrbimo, kot so letos za evropsko prvenstvo, za odpadke in za to, da ne puščamo takšnega ogljičnega odtisa, kot smo ga v preteklih letih. Samo s takšnimi zgodbami bomo to lahko preprečili.«

Božič je lanski skupni zmagovalec svetovnega pokala. FOTO: instagram

Beni je olimpijski prvak, a se lahko zgodi, da ne bo odšel na letošnje igre v Pariz.

Nelogično je, da bo na olimpijskih igrah v Parizu lahko nastopil le eden od dveh vrhunskih kanuistov iz Slovenije. Vse je protislovno in precej zapleteno za vaju oba (torej za 33-letnega Božiča, ki ni nastopil na zadnjih igrah v Tokiu, in 37-letnega Savška, ki si je na Japonskem priveslal naslov olimpijskega prvaka, op. p.).

Savšek: »Te zadeve skušam odmisliti. Čakata nas še dve tekmi za potrditev vstopnice za olimpijske igre, to evropsko prvenstvo v Tacnu in svetovni pokal v Pragi. Ti tekmi bosta res pomembni. Za velika tekmovanja vedno najdem motivacijo, tudi počutim se še vedno dobro, tako da znam prikazati vrhunske vožnje.«

Božič: »Že odkar sem bil v razredu C-2 na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu, je znano, da se to pravilo ne bo spreminjalo. Za sam športni vidik ni v redu, če gre lahko med prvim (Božič, op. p.) in drugim (Savšek, op. p.) na jakostni lestvici le eden od naju na olimpijske igre. Beni je olimpijski prvak, a se lahko zgodi, da ne bo odšel na letošnje igre v Pariz. Takšen je šport, takšna so pravila, za sebe lahko rečem, da mi je bila izkušnja izpred treh let za pretekle olimpijske igre v Tokiu zelo težka. Na malce drugačen način sem se lotil zadev, predvsem s psihološkega vidika, za te OI. Želja je velika, vse je bilo podrejeno temu. Glede na to, da sva imela že dve izbirni tekmi, lani na SP in svetovni pokal v Parizu, in ker vem, kako sem se pripravljal na ti dve, menim, da mi lahko uspe. Verjamem v to, da bom tudi v Tacnu že pokazal vse kar znam in zmorem, in to mi bo na koncu tudi prineslo olimpijsko vozovnico.«