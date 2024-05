Metalke na turneji po Otoku

Skupina Hellcats, naše prvoborke heavy metala in tršega rocka, so si s svojo brezkompromisno držo in ustvarjanjem avtorske glasbe nabrale že lepo število poslušalcev z vsega sveta. Zadnje čase so zelo priljubljene v Angliji, tja se v teh dneh odpravljajo že tretjič.

Po dveh uspešnih turnejah, na katerih so nastopale tudi na legendarnih koncertnih prizoriščih, kot sta O2 Arena v Islingtonu in 100 Club v Londonu, tam so nastopile celo z bobnarjem skupine Blondie Clemom Burkom, jih bo pot tokrat zanesla še na Škotsko, v Edinburg in Južni Wales, kjer so si jih zaželeli domači rockerji.

Hellcats so metal skupina, ki je posebna predvsem zato, ker jo sestavljajo samo ženske.

V Angliji bodo tokrat nastopile v ikoničnem klubu v londonski soseski Camden, koncertirale pa bodo še v Ispwitchu in Bradfordu. Kot je povedala menedžerka in ustanoviteljica skupine Saša Zagorc, so se dogovarjanja za to turnejo začela že pred leti, saj je organizacija zahtevna in pogajanja trajajo malo dlje. Promotorji pravijo, da imajo v Angliji veliko poslušalcev in so zato pripravljeni organizirati tako turnejo, zadostiti njihovim željam ter jim ponuditi odlično podporo.

Za britanski del koncertov Hellcats sicer skrbi močna organizacija International Women of Rock, ki si je iz tega dela Evrope izbrala prav njih. Z nastopi v Veliki Britaniji pa ne bo konec koncertiranja v Evropi, saj bodo na začetku poletja peklenske mačke nastopile na festivalu Vahantarock na Finskem, nato pa še v Belgiji in na Nizozemskem.

Z Evropo pa je povezan tudi domači koncert. V Sloveniji bodo tradicionalno nastopile na motozboru MK Sairach, kjer si njihov nastop vsako leto zaželijo francoski motoristi.