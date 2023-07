V soteski Vintgar kot prvi omejili obisk (FOTO)

Na vrhuncu poletne sezone turistične znamenitosti pokajo po šivih. Zaradi dolgih vrst in gneče med ogledom, a tudi zaradi poletne vročine so obiskovalci pogosto razočarani nad doživetjem in kraj zapustijo z grenkim priokusom.

Tudi pri nas poletja krojijo prometni zastoji, ob vodah, v hribih in v mestih pa se gnetejo nepregledne kolone dopustnikov. Še posebno veliko jih je zadnja leta na Bledu in okolici, kjer je vsaka nova sezona rekordna, na parkiriščih in po cestah pa vlada pravi kaos.

Ob 130-letnici so vsako drugo nedeljo na sporedu promenadni koncerti godbe Gorje.

1890. leta so odkrili sotesko Vintgar.

Najbolj trajnostni

Toda za obisk druge najbolj obiskane naravne znamenitosti v državi, soteske Vintgar na robu Triglavskega narodnega parka le štiri kilometre od prenatrpanega Bleda, niti poleti ni treba čakati v dolgi koloni. Medtem ko se povsod drugod v obleganih Julijskih Alpah še sprašujejo in analizirajo, kako bi se lotili umirjanja prometa in kako bi dosegli, da bi ostalo naše visokogorje vendarle brez pločevine in manj obremenjeno z obiskovalci, so se na Turističnem društvu Gorje, ki upravlja naravno znamenitost, zaradi izjemno velikega zanimanja obiskovalcev z vsega sveta in hitrega povečevanja njihovega števila že pred tremi leti odločili za drastične omejitve. Ne le, da so uvedli enosmerni ogled, pred tremi leti so tudi omejili število obiskovalcev na časovni in dnevni ravni, zato se vstopnice lahko kupi le po spletu. Tako se obiskovalci enakomerno razporedijo čez dan. Z ukrepi so dosegli, da se v miru naužijejo vseh lepot, hkrati pa tudi naravno vrednoto državnega pomena zaščitijo pred škodljivimi vplivi prevelikega števila obiskovalcev.

Ena glavnih znamenitosti je slap Šum, največji rečni slap pri nas.

S tem želimo vse obiskovalce spodbuditi k ohranjanju narave.

Soteska Vintgar je tako prva in doslej edina naravna znamenitost v Julijskih Alpah, ki ji je ministrstvo za naravne vire in okolje predpisalo posebno odredbo, ki določa hkratno in dnevno število obiskovalcev v soteski.

»Turistično društvo Gorje je tako s svojim zgledom postalo najsodobnejši in najbolj trajnostno naravnan upravljavec naravne vrednote državnega pomena v Julijskih Alpah. Pionirsko delo prvih graditeljev soteske Vintgar nadaljujemo iz roda v rod. Morda se sliši čudno, vendar tudi v zadnjih letih v izpolnjevanju zgornjih zavez orjemo ledino,« nam s ponosom povedo na TD Gorje, ki ga vodi Janez Poklukar, nekdanji minister za zdravje.

Gneča med ogledom je že tri leta preteklost.

Znamenita godba Sotesko sta leta 1890 odkrila tedanji župan Jakob Žumer in blejski fotograf Benedikt Lergetporer, tri leta kasneje je bila že odprta za turistični obisk. Ob 130-letnici v Gorjah konec avgusta pripravljajo veliko slavje, že od sredine junija pa so vsako drugo nedeljo na sporedu tudi promenadni koncerti gorjanske druge znamenitosti – godbe Gorje.

Čim manj avtomobilov

V Gorjah se zadnja leta predvsem trudijo za trajnostno mobilnost in umikanje prometa iz vasi v neposredni bližini soteske. Letos so tako na novo vzpostavili centralno parkirišče pri tovarni Lip Bled in od tega zagotovili brezplačen prevoz do soteske in nazaj.

»S tem želimo vse obiskovalce, tudi tiste, ki bi se radi pripeljali pred sam vhod v sotesko, spodbuditi k ohranjanju narave, zmanjšanju ogljičnega odtisa in zeleni prihodnosti, zato smo napravili conacijo parkirišč. To po eni strani pomeni, da je parkirišče bližje soteski dražje, po drugi strani pa parkirne površine neposredno ob soteski in bližnji okolici zmanjšujemo,« poudarjajo.

Kot prvi v Julijskih Alpah so najeli površine, ki so bile včasih namenjene parkiranju – z namenom, da se tam ne bo več parkiralo. Nekdanje parkirišče bodo namreč ozelenili. »S tem bomo napravili korak nazaj ... vendar je včasih potreben korak nazaj, da lahko naredimo dva koraka naprej, dva koraka za trajno mobilnost,« še povedo. Takšna ureditev je pomembna tudi za okoliške prebivalce. Odgovorni so prepričani, da si nihče ne bo ogledoval naravnih znamenitosti, če tam ne bodo živeli zadovoljni ljudje. Želijo si, da bi njihova skrb za naravo postala zgled drugim.

Nad sotesko se vije naš največji kamniti ločni most, po katerem je speljana železniška proga Jesenice–Nova Gorica.

Soteska Vintgar zadnja leta ni le polurni sprehod, ampak je lahko tudi celodnevno doživetje. Prav zato so uredili in označili dve poti, po katerih se lahko ob koncu obiska soteske peš vrnemo do centralnega parkirišča. Ena, 5,7 km dolga pot vodi mimo cerkve sv. Katarine, ki jo je France Prešeren zaradi izjemno razgledne lege poimenoval oltar Gorenjske, druga, krajša pot gre po makadamski poti in čez travnike na Blejsko Dobravo in nato do parkirišča.

Kdor si torej želi poletne osvežitve v soteski Vintgar, naj kupi vstopnice na njihovi spletni strani in si zagotovi svoj vstop v sotesko brez čakanja. TD Gorje tudi poziva vse obiskovalce k solidarnosti do narave, zato naj parkirajo na centralnem parkirišču v Gorjah in za dostop uporabijo brezplačni shuttle, ki vozi vsakih 20 minut.

Pogled iz zraka