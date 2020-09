V soboto manj testov, a znova veliko število okužb

V veljavo bo stopil nov odlok

V soboto so v Sloveniji opravili 1.917 testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 159 okužb, je vlada sporočila prek twitterja. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 80 bolnikov s covidom 19, 18 v enotah intenzivne terapije. 15 ljudi so odpustili iz bolnišnice, eden pa je umrl.Po podatkih sledilnika covid 19 13 bolnikov, ki se zdravijo na oddelku za intenzivno terapijo, potrebuje pomoč ventilatorja. V državi je trenutno 1.648 aktivnih primerov okužb.Največji delež aktivnih okužb beležijo v občinah Črna na Koroškem, skoraj en odstotek, ter Log - Dragomer in Pivka, okoli pol odstotka prebivalcev, kažejo podatki sledilnika.V Črni na Koroškem je žarišče okužb v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, kjer so pred tednom dni potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom pri zaposleni osebi. Kot je direktorica centra Dalja Pečovnik objavila na spletni strani, je bilo v centru v soboto pozitivnih 32 uporabnikov, ki nimajo posebnih zdravstvenih težav, in 15 zaposlenih. V ponedeljek bo začel veljati odlok , po katerem za vstop v Slovenijo brez karantene iz držav, ki niso na zelenem seznamu, zadošča že negativni test na prisotnost koronavirusa. Z njim se spreminjajo pravila odrejanja karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Uvaja se oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (držav s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej na oranžnem seznamu.