V SD po kongresu, na katerem se bo za vodenje stranke potegovala trojica, ki ni del vlade, ne načrtujejo menjav v ministrski ekipi. Ob informacijah, da naj bi premier Robert Golob vztrajal, da so prvaki strank koalicije člani vlade, v SD pričakujejo spoštovanje odločitev stranke. Čas za reševanje morebitnih odprtih vprašanj v koaliciji bo po kongresu, menijo.

Za mesto na čelu SD se bodo čez dober teden pomerili vodja poslancev Jani Prednik, ajdovski župan Tadej Beočanin in evropski poslanec Milan Brglez. Omenjeni kandidati so že doslej v izjavah zavrnili možnost menjave v obstoječi ministrski ekipi stranke, ki ji skladno s koalicijskim razrezom izpred dveh let pripadajo štirje resorji, in sicer ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za pravosodje ter ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Vsi trije so tudi zatrdili, da nameravajo svoje dosedanje funkcije opravljati tudi v primeru izvolitve na predsedniško mesto SD.

V SD od Goloba pričakujejo spoštovanje odločitev stranke

Premier Golob pa naj bi medtem vztrajal pri preferenci z začetka mandata, da so prvaki vseh koalicijskih strank tudi del ministrske ekipe. Slednje sicer ni izrecno zapisano v koalicijski pogodbi.

V SD poudarjajo, da predsednik vlade doslej z njimi o tem ni govoril, o morebitnih odprtih koalicijskih vprašanjih pa se bodo lahko premier in koalicijski partnerji za skupno mizo pogovorili po izvolitvi novega vodstva.

»Ministra in ministrici iz vrst SD svoje delo v vladi opravljamo dobro, v skladu s skupnimi koalicijskimi cilji,« je v odzivu za STA zapisala odhajajoča predsednica SD Tanja Fajon in dodala, da je SD korektna in odgovorna koalicijska partnerica. Opozorila pa je, da organizacija in vodenje stranke zadeva stranko samo, ne pa koalicijskih dogovorov in dinamike. Na kongresu bodo delegati izvolili novo vodstvo in organe stranke, delo v koaliciji pa ni vsebina, o kateri bo odločal kongres, je dodala Fajon. »Pričakujem, da bosta koalicijski partnerici odločitve in procese v SD spoštovali,« je še poudarila. Prav tako pričakuje, da jim bo prisluhnil tudi predsednik vlade.