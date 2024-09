V preteklih dneh nad Slovenijo posebni oblaki: kako so nastali? (FOTO)

V preteklih dneh smo lahko na nebu opazovali lečaste oblake, piše Neurje.si, ki je tudi objavil fotografijo oblakov. Pojasnili so, kako nastanejo lečasti oblaki.

»Odgovor leži nad zemeljsko površino. Lečasti oblaki so najpogosteje vidni v gorskih regijah. Pod določenimi pogoji se lahko tvorijo tudi, ko ni v bližini nobenih gorovij. Tvorijo se zaradi zračnega toka, ki teče v nasprotne smeri. Gora prisili topel in vlažen zrak, da se pomakne preko gore, kjer se zrak v tem procesu ohlaja in kondenzira, kar tvori oblake. Ko se zrak premakne navzdol po zavetrni strani gore, lahko oblak izhlapi nazaj v paro. Kar ostane, se oblikuje v oblake lečaste oblike ali lentikularne oblake nad vrhom gore, kjer se je vlažen zrak kondenziral v kapljice. Zaporedni valovi zračnih mas, ki udarijo ob gore, tako ustvarijo večplastno obliko oblakov, ki spominja na obliko krožnikov,« navajajo.

https://www.facebook.com/StormchasersSlovenija/posts/pfbid025wLv2kZq8nC7byoMGeSvh8nX8NndWu9YGKRX9k969PR3pFArAYCfMSXJSGUbEL8rl