V povorki kolesarji s stebli sončnic

Ob izteku junija, ko v Cerkvenjaku praznujejo občinski praznik, letos je bil že 26., se tam zvrstijo številne prireditve. Letos so se začele s koncertom Mešanega pevskega zbora KD Cerkvenjak, končale pa se bodo v nedeljo, 30. junija, s košnjo trave na stari način.

Parada je predstavila številne, že pozabljene običaje. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger

Povorko starih običajev in opravil je ob sodelovanju številnih društev organiziral TD Cerkvenjak zna čelu. Sprevod so pripravili po maši, ki so se je udeležili tudi župan, minister za kohezijo, poslanec DZ, prvi in drugi legat pomurske legature Evropskega reda vitezov vinater, številni vitezi, osem lokalnih vinskih kraljic in drugi. Kot veleva običaj, so v cerkev vkorakali nosilci praporov iz vseh društev.

Po maši se je na osrednjem trgu pred domačim kulturnim domom in sedežem občinske uprave začela povorka, v kateri so nastopali številna društva in posamezniki. Zorko je podrobno predstavil skupine, ki so predstavile stare in tudi že pozabljene običaje. Med nastopajočimi velja omeniti bicikliste s stebli sončnic, kar je bila v preteklosti igra otrok na podeželju. Posebno pozornost so pritegnili tudi kolesarji z več kot sto let starimi kolesi, pecikli, kot jim rečejo v teh krajih. Po paradi je bila v Domu kulture, kjer so v Avli Vlada Tuška izdelke razstavljale članice Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, osrednja proslava, na kateri so zaslužnim občanom, uspešnim učencem, dijakom in študentom, diplomirancem podelili priznanja in nagrade.

Po proslavi so za vse udeležence pred domom PGD Cerkvenjak pripravili druženje, s pogostitvijo pod postavljenimi šotori. Poskrbljeno je bilo tudi za živo glasbo, za kar je poskrbel Ansambel Matadorji, prireditvi pa je bilo naklonjeno tudi vreme.

Povorka je pritegnila vse generacije.