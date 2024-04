Če kje, potem bi si v politiki morali želeti čim več zdrave kmečke pameti, pa tudi skromnosti, delavnosti in poštenosti, ki veljajo za kmetove vrline. Pa vendar je bilo med suknjiči in kravatami, ki krojijo naša življenja in življenje naše lepe dežele s svojimi odločitvami, pravih kmetov le za vzorec – vsaj tistih, ki tu pa tam zares odvržejo fina oblačila in vzamejo v roke motiko in lopato. Eden od politikov, ki jim kmečka opravila niso tuja, je predsednik SDS MO Maribor in kandidat za EU-poslanca Franc Kangler. Na svoji kmetiji vsakodnevno sodeluje pri kmečkih opravilih, kot so hranjenje ži...