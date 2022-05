V pol ure padlo 24 milimetrov padavin, tole napovedujejo za zvečer

Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in sprva posamezne nevihte, predvsem na jugovzhodu bodo možni tudi močnejši nalivi. Proti jutru bodo padavine oslabele. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 13, drugod od od 15 do 21 stopinj Celzija.