Arso prižgal najvišjo stopnjo alarma, po Sloveniji že klesti toča (VIDEO)

»Danes sredi dneva, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Tudi jutri bo vreme nestanovitno,« je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

Pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Te se bodo marsikje nadaljevale v večer in v noč na ponedeljek. Pihal bo šibak severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija.

Vremenski preobrat na Dolenjskem

Prav tako je Arso prižgal najvišjo stopnjo alarma za točo za Savinjsko in spodnje Posavje, velika možnost naj bi obstajala tudi na Dolenjskem. Od tam se nam je javil sodelavec in zapisal, da v okolici Kostanjevice na Krki že klesti toča. Več pa na posnetku:

Kot so zapisali na Arsu, je v Novem mestu v eni uri padlo 30 milimetrov dežja, ohladilo se je za sedem stopinj Celzija. Po poročanju nekaterih medijev je ponekod padala tudi sodra. Nevihta je nato zgodaj popoldne dosegla tudi Ljubljano.

Kakšno pa je vreme pri vas?