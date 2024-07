V Piranu se je zavrtelo 200 folkloristov (FOTO)

Folklorni festival MIFF (Mediterranean International Folklore Festival), ki ga organizirata Folklorno društvo Val Piran in ZKD Piran, letos slavi že 20 let delovanja. Na njem so konec minulega tedna plesalci s Poljske, Madžarske, Slovaške, Hrvaške, iz Nemčije, Italije in Slovenije kar tri dni navduševali občinstvo ter ob ljudski glasbi vzneseno povezovali pisani svet različnih kultur.

Že 160 skupin

Festival je namenjen združevanju folkloristov ter negovanju ljudskih plesov in glasbe mediteranskih ter drugih držav. Tudi pri nas pomembno ohranja zanimanje za to dejavnost; v dvajsetih letih obstoja je gostil že 160 skupin iz 28 držav, celo iz Kolumbije in Kanade. Število sodelujočih skupin je vse večje, Folklorno društvo Val Piran pa se udeležuje tudi drugih mednarodnih festivalov.

Borut Luša pravi, da mednarodni mediteranski folklorni festival pomembno ohranja in spodbuja zanimanje za to dejavnost.

Sicer pa prvi organizator dogodka Borut Luša pravi: »Festival smo začeli pred 22 leti. Letošnji je jubilejni, 20., saj je zaradi covida dvakrat odpadel. Sčasoma smo ugotovili, da nas geografska omejenost na Sredozemlje ovira, zato danes poleg mediteranskih držav vabimo tudi druge. V četrtek smo začeli delavnice na piranskem Trgu 1. maja, kjer smo se poleg svojih učili slovaških in madžarskih plesov. V petek smo po nastopih na Tartinijevem trgu pripravili večer, na katerem smo s predstavniki folklorne skupina Cere Žminj iz hrvaške Istre poklepetali in obujali spomine na prvi festival leta 2003. Zanimivo je, da so tudi oni takrat poskusili organizirati festival, a se ni prijel. Presenečeni so, od kod v Valu črpamo voljo in energijo že toliko let. Odgovor je preprost. V folklori enostavno uživamo, imamo veliko podporo članov društva, vsi so aktivni pri organizaciji, vsi smo vpeti v izvedbo, tu je tudi podpora skupnosti.«

68 aktivnih članov je v društvu.

Zahtevna izvedba

Društvo ima 68 aktivnih članov in dve skupini plesalcev: seniorje in juniorje. Imajo tudi 10 starejših članov, ki pa ne plešejo več toliko. Poleg tega delujeta sekcija pevcev, 10 jih je, in sekcija glasbenikov, ki jih spremlja ob nastopih. Učijo se in izvajajo vse plese, pa naj bodo iz goriške regije, Bele krajine, Prekmurja, s Štajerske, Gorenjske, tržaškega in seveda Istre. Vaje imajo v Luciji, v manjši, a dovolj veliki telovadnici. V plesu uživajo, vsi pa so prav prizadevno aktivni tudi pri organizaciji in izvedbi festivala. Ta glede na število udeležencev in velik nastop na odru na Tartinijevem trgu ni mačji kašelj.

Pri folklori se seveda najde prostor tudi za glasbenike.

Madžarska skupina Csokavirag Folk Dance iz Bacsalmasa

Med piranskimi folkloristi jih je že nekaj med plesom spoznalo življenjskega partnerja.

Folklora obuja tudi že pozabljeni čar narodnih noš.

Luša pravi, da njihov festival ne omogoča le prepletanja različnih kultur, temveč tudi ohranja in spodbuja zanimanje za ljudske plese. Čeprav na polnem Tartinijevem trgu med navdušeno množico poletnih obiskovalcev zaradi vedrine in živahnosti dogajanja na odru človek ni dobil takega občutka, zanimanje za folkloro pri nas nekoliko upada. A sogovornik dodaja: »Vendar se interes s festivalom vsako leto vrne. Zaradi festivalov sem tudi sam postal del tega društva. Festivali so bili tedaj velika motivacija zame in še zmeraj so, saj na njih predstavljamo Slovenijo, ljudske plese in pesmi, hkrati pa obiščemo druge države. Mladi prihajajo, a ne tako številno kot včasih, ko smo imeli vpise. Zdaj prideta na avdicijo dva ali trije pari. Žal ni kot včasih, ko jih je prišlo tudi 12. Seveda smo vseh novih članov veseli.«

Posluh ni odveč

Dodaja, da je folklora za ljudi, ki radi uživajo v plesu, obiskujejo vaje in se učijo novih plesov, nastopajo, se zanimajo za ljudsko izročilo in se veselijo druženja ter dobrih prijateljev. Sicer pa je znano, da plesi, sploh tisti na veselicah in drugih zabavah, od nekdaj združujejo. Tako jih je tudi med piranskimi folkloristi že nekaj ob takšni društveni aktivnosti spoznalo življenjskega partnerja. Je pa to dokaj kompleksna dejavnost, ki zahteva precej znanja. Precej ga pridobiš z leti na vajah, moraš se pa prej na primer znati zasukati s polko in valčkom, nato pa z vajo in učenjem pridobivaš nove figure. No, ja, pevski posluh ni odveč.

V piranskem Valu se učijo vse plese.

Mladi folkloristi s Poljske

Mladi prihajajo, a ne tako številno kot včasih.

Plesalke Modern Folk Dance društva iz Frankfurta, ki negujejo turške plese.

Letošnji festival je vsekakor navdušil poletni Piran in njegov te dni sila živahen turistični utrip. Zelo ga je popestril, saj je bilo zanimanje za nastope folkloristov kljub večernim prenosom nogometnih tekem po terasah lokalov presenetljivo veliko. So se pa organizatorji potrudili tudi s promocijo Pirana, saj so nastopajoče seznanili z zgodovino mesta, jih vodeno popeljali po njem, obiskali so piranski Mediadom, soline in prijazno ponudili možnosti za druženje.

Piransko društvo Val ima 68 aktivnih članov in dve skupini plesalcev, seniorje in juniorje.