V Ljubljani spreminjajo režim odvzema brisov za covid-19

Z jutrišnjim dnem, torej torkom, se ukinja delovanje covid odvzemne točke v Stanežičah. Kot so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana, so se glede na navodila ministrstva za zdravje o spremenjenih priporočilih v zvezi s covidom-19 odločili, da vstopna točka za odvzem brisov Zdravstvenega doma Ljubljana v Stanežičah od jutri ne bo več delovala.

Odslej se bodo hitri antigenski testi (HAGT) po presoji zdravnika izvajali v posameznih ambulantah, samoplačniški PCR-testi pa v enoti Center na Metelkovi ulici 9 po predhodnem naročilu na telefonski številki 031/619 359 (med 11. in 15. uro).

Dodali so še, da so v zadnjih dneh na vstopni točki za odvzem brisov v Stanežičah v povprečju opravili okoli 40 HAG-testov in 1–2 PCR-testa.